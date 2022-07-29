انشاء حساب فيس بوك جديد بدون رقم هاتف وبدون ايميل، تستطيع عمل حساب فيس بوك بدون رقم تلفون، موقع فيسبوك يطلب من العميل رقم جوال أو بريد إلكتروني لأنهاء فتح حساب، لكن عن طريق مجموعة من الأدوات المساعدة تستطيع تخطي طلب رقم الهاتف في الفيس بوك 2020 سنبين طريقة عمل حساب فيس بوك بدون رقم هاتف بكل بساطة، وتستطيع معرفة أفضل قائمة أسماء فيس بوك الحديثة.

كيفية إنشاء حساب Facebook بدون رقم هاتف أو بريد إلكتروني

نوضح لك كيفية إنشاء حساب Facebook بدون هاتف أو بريد إلكتروني، حيث يرغب بعض الأشخاص أحيانًا في تجربة ميزات جديدة أو الحفاظ على خصوصيتهم على Facebook.

كيفية إنشاء حساب Facebook بدون رقم هاتف

بادئ ذي بدء، عليك الانتقال إلى الصفحة الرئيسية لموقع التواصل الاجتماعي Facebook. ثم يتعين عليك تسجيل مجموعة متنوعة من البيانات الشخصية للمستخدم، والتي تشمل الاسم الأول والاسم الأخير أيضًا. ثم يتعين عليك تعيين البريد الإلكتروني للمستخدم الذي يمكنه الوصول إلى الموقع من خلاله. بعد ذلك يتم إدخال كلمة المرور الخاصة بالمستخدم (ولكن يجب الحرص على أنها غير معروفة للآخرين ويجب اختياره بشكل صعب) ويجب تحديدها بوضوح ودقة. يجب عليك بعد ذلك إدخال البيانات المتعلقة بجنسك وتاريخ ميلادك. بعد ذلك، ستصلك رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني، أو اضغط عليها أو انسخ الرمز منها لتفعيل حسابك. ثم انقر فوق “تسجيل” لتسجيل الدخول إلى حسابك الجديد. وبالتالي، فقد تمكنت من إنشاء حساب Facebook جديد بدون رقم هاتف.

أهمية إنشاء حساب Facebook بدون رقم هاتف

ترجع أهمية إنشاء حساب Facebook بدون رقم هاتف إلى الحفاظ على خصوصية الهاتف المحمول، وذلك لتجنب أي خرق للخصوصية من خلال رقم الهاتف المحمول. وبالتالي، يؤدي إلى الدخول إلى الحساب والتواصل مع المستخدم عبر الهاتف الذكي حيث يحتوي الحساب على رقم الهاتف. كما يمكن للمستخدم استخدام البريد الإلكتروني بدلاً من رقم الهاتف بكل سهولة، من أجل الحصول على معلومات وإشعارات جديدة مباشرة وبكل سهولة.

كيفية استعادة حساب Facebook بدون رقم هاتف

في البداية، يجب عليك تسجيل الدخول إلى موقع التواصل الاجتماعي Facebook. سترى شاشة تسجيل الدخول، انقر فوق نسيت كلمة المرور.

يجب على المستخدم النقر فوق تسجيل الدخول إلى حساب Facebook، وفي حالة نسيان المستخدم بيانات حسابه، فعليه النقر فوق كلمة نسيت حسابك.

يمكن للمستخدم اختيار عنوان بريده الإلكتروني لإرسال رمز التأكيد إليه.

ثم يقوم المستخدم بإدخال بريده الإلكتروني للحصول على رمز التأكيد ووضعه في الخانة المناسبة في الحساب.

أو يمكنك الإجابة على سلسلة من الأسئلة المتعلقة بالأمان، بما في ذلك الرجوع إلى الأصدقاء لمساعدته في استعادة حسابه.

كيفية إنشاء حساب Facebook بدون بريد إلكتروني

في الغالب يرغب بعض الأشخاص في تجربة شيء معين على Facebook وبالتالي لا يريدون إنشاء حساب على Facebook عبر الهاتف أو حتى عبر البريد الإلكتروني.

لهذا السبب، قدم Facebook حسابًا على Facebook بدون بريد إلكتروني، والذي يُعرف باسم حساب Facebook التجريبي. لإنشاء هذا الحساب، يجب عليك القيام بالخطوات التالية

انتقل لإنشاء حساب Facebook بالضغط على الرابط التالي انقر فوق أيقونة إنشاء حساب تجريبي. بعد ذلك، انقر فوق النافذة لإدخال معلومات الحساب التجريبي. الآن بعد أن أصبح لديك حساب Facebook بدون رقم هاتف، يمكنك الوصول إليه بسهولة. يمكنك حذف حسابك على Facebook بدون رقم هاتف في أي وقت تريده.

طريقة أخرى لإنشاء حساب Facebook بدون بريد إلكتروني أو رقم هاتف

يمكن لأي شخص إنشاء حساب على فيسبوك دون أي رقم هاتف أو بريد إلكتروني بكل سهولة، وذلك من خلال الخطوات التالية

انتقل أولاً إلى موقع مهمل، وهذا الموقع هو أشهر موقع يتم من خلاله إنشاء بريد إلكتروني مؤقت.

سترى رمز إنشاء بريد عشوائي، انقر فوقه، ثم انسخ البريد الإلكتروني الذي تلقيته من موقع مهمل.

بكل سهولة، يمكنك استخدام البريد الإلكتروني لإنشاء حساب على Facebook. بنفسك.

بعد ذلك، سيتم إرسال رسالة لك عبر موقع مهمل، قم بتفعيل حسابك على الموقع حتى تتمكن من قراءة محتوى الرسالة.

قم بإنشاء حساب Facebook جديد بدون رقم هاتف

يفضل بعض الأشخاص إنشاء حساب Facebook جديد بدون رقم هاتف، ويتم ذلك من خلال تطبيق Facebook نفسه، ومن خلال أجهزة Android، ويمكنك إنشاء حساب Facebook بدون رقم هاتف من خلال الخطوات التالية

من خلال هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام Android، انقر فوق تطبيق Facebook على هاتفك. بعد ذلك، انقر فوق الرمز لإنشاء حساب Facebook جديد. (إنشاء حساب Facebook جديد). ثم اضغط على الزر الذي يحتوي على كلمة التالي. ثم أدخل الاسم واضغط على الزر الذي يحتوي على كلمة التالي. بعد ذلك، أدخل تاريخ ميلادك، ثم اضغط على زر التالي. حدد جنسك ثم انقر فوق الزر “التالي”. (التالي). ثم انقر فوق تسجيل الدخول باستخدام عنوان بريدك الإلكتروني. (التسجيل بعنوان البريد الإلكتروني)، أدخل البريد الإلكتروني، واضغط على زر التالي. بعد ذلك، قم بإنشاء كلمة مرور قوية، واضغط على زر التالي. ثم اضغط على زر التسجيل. أخيرًا، انتقل إلى البريد الإلكتروني لتأكيد عملية إنشاء حساب Facebook جديد.

كيفية إنشاء Facebook بدون رقم هاتف

بادئ ذي بدء، يجب عليك تسجيل الدخول إلى حسابك على Facebook.

ثم، من خلال هذا الرابط، اختر “إنشاء حساب جديد”.

سيظهر أنه لا توجد حسابات اختيارية مرتبطة بحسابك على Facebook، وكل ما عليك فعله هو النقر فوق خيار “إنشاء حساب جديد”.

بعد ذلك مباشرة، سترى معلومات حساب Facebook الجديد من “الاسم والبريد الإلكتروني وكلمة المرور”.

ويمكنك تسجيل الدخول بهذا الحساب الذي حصلت عليه في برنامج Facebook.

وفي حالة نسيان كلمة المرور لهذا الحساب، كل ما عليك فعله هو النقر على أيقونة “إعادة تعيين كلمة المرور”، وبعد ذلك ستتمكن من إعادة تعيين كلمة المرور.

يمكنك أيضًا حذف هذا الحساب في أي وقت تريده، وللقيام بذلك، يجب النقر فوق خيار “حذف المحدد”.

كيفية إنشاء حساب Facebook بدون بريد إلكتروني

يمكنك إنشاء حساب Facebook جديد بدون بريد إلكتروني باتباع الخطوات التالية

من خلال الرابط التالي https//www.facebook.com/ بعد ذلك، انقر على أيقونة “إنشاء حساب تجريبي”. ستظهر لك معلومات حول حسابك الجديد على Facebook، مثل كلمة المرور والبريد الإلكتروني. املأ بياناتك من أجل تسجيل الدخول إلى حسابك الجديد على Facebook. يمكنك حذف حسابك من الموقع في أي وقت تريده.

لعمل حساب فيس بوك بدون رقم هاتف يجب عمل إيميل مهمل، تقدم مجموعة كبيرة من المواقع التي تقدم الايميلات المؤقتة، هذا الايميل المؤقت أو المهمل هو عبار عن حساب بريدي لمدة مؤقتة ساعة أو أكثر، من خلال ايميل مهمل تتمكن من استقبال رمز التحقق من فيسبوك، نسال الله لكم التوفيق.