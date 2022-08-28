خطوات انشاء حساب فِيْ منصة مدرستي للعام الدراسي الجديد 1444، تعد منصة مدرستي من أكبر المنصات المعروفة والمشهورة في المملكة العربية السعودية، التابعة لوزارة التربية والتعليم، والتي تم إنشاء منصة مدرسي مع ظهور فيروس كورونا، وذلك من أجل سير العملية التعليمية، مواكبة مع التطور والعصر، كما وكثرت التساؤلات للتعرف على كيفية انشاء حساب فِيْ منصة مدرستي للعام الدراسي الجديد .

مصير منصة مدرستي للعام الدراسي الجديد 1444.

استمرت منصة مدرستي لمدة عامين وقدمت أفضل الخدمات التي يحتاجها كل طالب خلال هذه الفترة، مما أتاح لهم متابعة الدروس الصوتية والمرئية كاملة، والتعرف على الخطط الدراسية لجميع المستويات التعليمية، مع إجراء بعض الاختبارات النهائية عبر الإنترنت ليتمكنوا من ذلك. لاختبار الطلاب بشكل كامل وفِيْ جميع الطلاب يحضرون لاجتياز الاختبار، كَمْا تعلمون، تكون نتيجة الاختبار أيضًا على المنصة، ولكن ما مصير هذه المنصة فِيْ هذا العام الدراسي الجديد 1444، وبعد الإعلان عن العودة الرسمية لـ المدارس مع نظام الحضور سيتوقفون عن العمل، وتم الرد على هذا السؤال من خلال تصريح وزير التربية والتعليم السعودي، بأن هذه المنصة من أكبر المنصات التي حققت نجاحًا كبيرًا فِيْ فترة وجيزة، وستستمر. إلى الأبد ولا يمكن إيقافها وستكون مكَمْلة للخدمات التي تقدمها المدرسة، وأي ثرثرة أو إشاعات حول إيقاف المنصة ما هِيْ إلا تصريحات كاذبة.

خطوات إنشاء حساب على منصة مدرستي

للاستفادة من جميع الخدمات التي توفرها هذه المنصة لجميع الطلاب، لا بد من التسجيل فِيْ حساب المواطن، حيث يمكنك اتباع الخطوات التالية

الرَابِطْ الرسمي لمنصة مدرستي عبر الإنترنت هُو https//schools.madrasati.sa/.

بعد ذلك، حدد وانقر على أيقونة العودة إلى المدرسة.

ثم اختر تسجيل الدخول.

المرحَلْة التالية هِيْ إدخال البيانات المطلوبة فِيْ أماكنهم.

أنا لست روبوت تم اختياره.

بعد الانتهاء من جميع الخطوات المذكورة أعلاه، يتم التأكيد بالضغط على كلمة تحقق.

سيستغرق التحقق بعض الوقت حتى يكتمل تمامًا، لذلك سيكون التسجيل ناجحًا بعد ذلك.

أتاحت وزارة التربية والتعليم طريقة انشاء حساب فِيْ منصة مدرستي، حيث يتمكن الطلاب من الحصول على كافة الخدمات التي تتمتع بها منصة مدرستي، وذلك من خلال الدخول على منصة مدرس، واختيار خانة العودة للمدارس من القائمة.، ومن ثم تسجيل دخول جديد.