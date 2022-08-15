انصهار فِيْ الأفق العالمي.. المناخ المتطرف ينطلق من أنتاركتيكا

وسط التغيرات المناخية المتفشية فِيْ الآونة الأخيرة، يخشى العالم من ارتفاع درجة حرارة غير مسبوق يلتهم الأرض والخضرة ويهدد البشرية.

قال كيم كوب، مدير معهد البيئة والمجتمع فِيْ جامعة براون بالولايات المتحدة الأمريكية، إن “موجات الحرارة العالمية والفِيْضانات المتعددة الناجمة عَنّْ مستويات هطول الأمطار والظواهر الجوية الشديدة قد تسببت فِيْ اضطراب واسع النطاق خلال الأسابيع القليلة الماضية”، مشيرًا إلَّى أن الدراسات الجديدة ترسم صورة. قاتمة مقلقة فِيْما يتعلق بتغير المناخ.

وذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية أن دراسة نشرتها المجلة العلمية نيتشر فحص فِيْها العلماء حالة الغطاء الجليدي فِيْ شرق القارة القطبية الجنوبية، وهِيْ كتلة عملاقة تقارب حجم الولايات المتحدة وتحتوي على معظم الأنهار الجليدية. فِيْ العالم، حيث كان يُعتقد منذ فترة طويلة أنه أقل عرضة للاحترار من الغطاء الجليدي فِيْ غرب أنتاركتيكا، والذي يتعرض لمياه دافئة من أسفل أو ما يسمى بـ “صفِيْحة جرينلاند الجليدية”، ولكن بعض مناطق شرق القارة القطبية الجنوبية أصبحت بالفعل إظهار العلامات التي تثير تساؤلات حول هذه الفرضية.

أشارت الدراسة إلَّى أنه بناءً على الأدلة المستمدة من فترات الاحترار التاريخية، توقع الباحثون أن تكون الزيادة فِيْ درجة الحرارة العالمية أقل من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة، وهُو الحد الأعلى المنصوص عليه فِيْ اتفاقية باريس. من المرجح أن يظل الغطاء الجليدي سليمًا، ولكن قد يؤدي إلَّى ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار 1.6 قدم بحلول عام 2500.

قال المؤلف الرئيسي للدراسة البروفِيْسور كريس ستوكس، من قسم الجغرافِيْا فِيْ جامعة دورهام “الاستنتاج الرئيسي، الذي توصلنا إليه من خلال الدراسة، هُو أننا ما زلنا قادرين إلَّى حد كبير على التحكَمْ فِيْ مصير الغطاء الجليدي فِيْ شرق القارة القطبية الجنوبية”.

وأوضح أن “هذا الغطاء الجليدي هُو الأكبر على وجه الأرض، ويحتوي على كَمْية من المياه يمكن أن ترفع مستوى سطح البحر بمقدار 52 مترًا”، مشيرًا إلَّى أهمية تجنب ذوبان “هذا العملاق النائم”.

فِيْ غضون ذلك، قدرت دراسة أخرى فِيْ مجلة Nature، أجراها باحثون فِيْ مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا وجامعة تسمانيا، أن الرفوف الجليدية فِيْ القارة القطبية الجنوبية فقدت 12 تريليون طن من الكتلة منذ عام 1997، وهُو ضعف ذلك. التقدير السابق، الذي يثير مخاوف جديدة بشأن استقرار الجروف الجليدية، وهُو أمر ضروري لضمان عدم انهِيْار الأنهار الجليدية فِيْ المحيط.

فِيْ غضون ذلك، وجد باحثون فِيْ مجلة Communications Earth and Environment أنه على مدى العقود الأربعة الماضية، ارتفعت درجة حرارة القطب الشمالي أربع مرات أسرع من بقية العالم، أعلى بكثير مما كان متوقعًا.

بعد عقود من اللامبالاة تجاه كارثة المناخ، كَمْا وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المأزق العالمي، وجدت الولايات المتحدة أخيرًا الإرادة السياسية لسن تشريعات المناخ، لكن نافذة العمل لتحقيق أهداف اتفاقية باريس هِيْ سريع الإغلاق، وهذا البحث الجديد يطلق تذكيرًا بأن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به، على الصعيدين المحلي والخارجي، إذا أردنا الحفاظ على كوكب صالح للعيش للأجيال القادمة “.

يدفع تغير المناخ العالم اليوم نحو نقطة تحول خطيرة، حيث لم تعد الأزمة تقتصر على الاحتباس الحراري، بل تهدد الأمن الغذائي للبشرية.

أصبح تغير المناخ تهديدا خطيرا للأمن الغذائي العالمي والتنمية المستدامة والجهُود المبذولة للقضاء على الفقر. إنها القضية الحاسمة فِيْ عصرنا، حيث يعاني الناس فِيْ مختلف البلدان والمناطق من العالم من تحول فِيْ أنماط الطقس يؤدي إلَّى ارتفاع مستويات سطح البحر ؛ وهذا يزيد من مخاطر حدوث فِيْضانات كارثية، والتي بدورها تهدد إنتاج الغذاء فِيْ العالم.

أصبحت قضية التغير المناخي شديدة الوضوح، وآثارها المختلفة تتزايد باستمرار وبسرعة، ولعل أبرز وأبرز مظاهرها ارتفاع درجات الحرارة. من 2.6 درجة مئوية إلَّى 4.8 درجة مئوية بحلول عام 2100، خاصة مع ارتفاع درجة حرارة المحيطات، وتناقص كَمْية الثلج والجليد، وانخفاض مستوى سطح البحر، وتزايد موجات الحرارة، وذوبان الجليد فِيْ القطب الشمالي.

تتعدد تداعيات قضية تغير المناخ، أبرزها تلك المتعلقة بالمحاصيل الزراعية. سلطت بعض وسائل الإعلام، مؤخرًا، الضوء على حجم الخسائر التي تكبدتها المحاصيل الزراعية بسبب التغيرات المناخية التي تجتاح معظم دول العالم. وقد أدى ذلك إلَّى انخفاض المعروض من هذه المحاصيل وبالتالي زيادة كبيرة فِيْ أسعارها.

لم تقتصر هذه الآثار على المحاصيل الزراعية فقط، بل إن الصيد فِيْ المناطق الاستوائية قد ينخفض ​​بنسبة تتراوح بين 40 إلَّى 60٪، بحسب تقرير صادر عَنّْ الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية التي تواجه العالم.