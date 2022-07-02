انضمام مسلم للموسيقيين مرهُونا بموقفه من الجيش المصري

كشف مغني المهرجانات المصري مسلم، عما يمنعه من الانضمام إلَّى اتحاد المهن الموسيقية، بعد أن تم تعليقه مؤخرًا من قائمة مطربي المهرجانات الممنوعين من الغناء فِيْ مصر.

وقال مسلم فِيْ تصريح لـ “العرب اليوم” إنه رفض من قبل نقابة المهن الموسيقية، بسبب عدم استكَمْال المستندات المقدمة إلَّى الاتحاد، والحصول على إعفاء من الجيش المصري.

واضاف انه يقوم حاليا بتجهِيْز اوراق دخوله الى الجيش وفِيْ حال قبوله سيدخل بالفعل وبعد المَوعِد المحدد سيتقاعد ويقدم نفسه للنقابة بأوراقه الرسمية ولكن اذا حصل على شفاءه من الجيش، سيكون بسبب إصابته فِيْ قدمه، ثم تقدم فورًا أوراقك إلَّى مجلس النقابة.

كَمْا كشف مسلم أنه توصل إلَّى حل مع المنتج حسن الشن الذي هاجمه مؤخرًا لخرقه العقود المبرمة بينهما.

وقبل ذلك، هاجم مطرب المهرجان الإسلامي المنتج حسن الشن، مؤكدا أن جميع الأغاني التي قدمها وحققت نجاحا لم يتلق من خلالها سوى مبالغ قليلة، بعد تكليف محاميه برفع دعوى ضد الشن، وطالب بتعويضه. مليون جنيه بعد أن كلفه بإنتاج بعض الأعمال الفنية.

وأضاف أن هذا سبب لتوزيع 50٪ من الأرباح على كل من الأطراف المتعاقدة، لكن المنتج خالف العقد، فقرر مقاضاته، على حد قوله.

وظهر مسلم فِيْ فِيْديو على فِيْسبوك قال فِيْه “أنا لا أهتم بالمال، أنا أنجح من أي مال، ويكفِيْ أن أضع نفسي فِيْ مجالات جيدة، لا أريد هل من شيء آخر. .. أغنية خطرة حيث تم خدش 10.000 جنيه فقط، وأغنية يا أسفار لم تخدش “.. منها مال غير 20 ألف جنيه، ودنيا مكسورة”.

يشار إلَّى أن الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، كان قد أعلن، مؤخرًا، استقالته من النقابة، بعد المشاجرات التي اندلعت فِيْ مؤتمر اعتذار حسن شاكوش، أمام عازفِيْ الإيقاع بقيادة سعيد الفنان.

يتواجد الفنان هاني شاكر حاليًا فِيْ لبنان للتحضير لحفلاته القادمة هناك، كَمْا أنه يأخذ استراحة من ضغوط الموسيقيين بشأن عودته إلَّى النقابة وتراجعه عَنّْ استقالته التي أعلن عَنّْها مؤخرًا.