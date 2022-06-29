انضمام 70 مصرفا أجنبيا.. روسيا تنتصر على عقوبات سويفت بـ ” Spfs”

أعلنت إلفِيْرا نابيولينا، رئيسة البنك المركزي الروسي، انضمام 70 مصرفاً أجنبياً من 12 دولة إلَّى النظام المصرفِيْ الروسي، وهُو نظير لنظام سويفت.

وأضاف نابيولينا أن البنك المركزي الروسي لا يفصح عَنّْ قائمة هذه البنوك خوفا من تأثرها بالعقوبات الغربية بسبب تعاملها مع النظام المالي الروسي.

وتابعت “يلتزم البنك المركزي الروسي بسياسة تعويم سعر صرف الروبل حتى فِيْ الظروف المتغيرة، ومحاولات تحقيق سعر الصرف الذي كان من قبل سيجعلها مصطنعة”.

وأضافت، بحسب وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، أن “سعر صرف الروبل المنظم سيؤدي إلَّى تراجع استقلالية السياسة النقدية لروسيا الاتحادية”.

وتابعت، عَنّْدما نبدأ فِيْ إدارة سعر الصرف، بالطبع، يتراجع استقلال السياسة النقدية بشكل حاد، أي أننا مرتبطون بعملات الدول الأجنبية. مع سعر الصرف المنظم، نحن مضطرون لمزامنة السياسة النقدية مع سياسات البلدان المرتبطة بعملاتها.

وأكدت أن حصة اليوان الصيني فِيْ الاقتصاد الروسي آخذة فِيْ الازدياد.

فِيْ فبراير، قال رئيس البنك المركزي الروسي إن البنية التحتية المالية للبلاد تعمل دون إخفاقات.

وأشارت إلَّى أن النظام الروسي لتبادل الرسائل بين بنوك “SPFS” قادر على العمل كبديل لنظام “سويفت” العالمي.

وأضافت “قمنا أيضًا بتطوير البنية التحتية المالية الداخلية، وستعمل بسلاسة، ولدينا نظام إرسال” SPFS “يمكن أن يحل محل” SWIFT “داخل البلاد، ويمكن للمشاركين من الخارج الاتصال به”.

نظام “SPFs” الروسي

أنشأت روسيا البرنامج الخاص للأمن الغذائي فِيْ عام 2014، عَنّْدما هددت الولايات المتحدة بطرد روسيا من سويفت من خلال العقوبات.

SPFS، اختصار لنظام تحويل الرسائل المالية، يقوم بصياغة ومعالجة التنسيقات القياسية للرسائل المصرفِيْة الإلكترونية أو وثائق UFEBS وملفات MT أيضًا.

قام البرنامج الخاص للأمن الغذائي بدمج تدابير أمنية تعمل على إبطاء معاملاته وزيادة تكاليفه المالية أيضًا.

أجرى النظام أول صفقة ناجحة له فِيْ عام 2017، ولديه الآن أكثر من 400 مؤسسة مالية فِيْ شبكته، وتسعى روسيا إلَّى ضم حلفائها إلَّى هذا النظام.

وفقًا للبنك المركزي لروسيا، يتم حاليًا 20٪ من التحويلات المحلية من خلال البرنامج الخاص للأمن الغذائي، لكن حجم الرسائل محدود والعمليات محدودة بساعات أيام الأسبوع.

ما هُو نظام “سويفت”

SWIFT، اختصار لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، هِيْ شركة مقرها بروكسل، وبالتالي تخضع للقانون البلجيكي والأوروبي.

تأسست الشركة فِيْ عام 1973، وهِيْ واحدة من أكبر شبكات المراسلة المصرفِيْة والمالية، حيث توفر تسويات مصرفِيْة بين المؤسسات المالية حول العالم.

وقبل أيام وافقت 27 دولة فِيْ الاتحاد الأوروبي، خلال قمة فِيْ بروكسل، على استبعاد “سبيربنك”، أكبر بنك فِيْ روسيا، من نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية.

جاء ذلك فِيْ إطار الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية ضد موسكو بسبب عمليتها العسكرية فِيْ أوكرانيا.