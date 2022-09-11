انطلاق أعمال المؤتمر الدولي لمستقبل صناعة التحلية فِيْ الرياض.. اليوم

يسعى إلَّى رسم خارطة طريق لتطوير صناعة موارد المياه غير التقليدية حتى عام 2050، بمشاركة صانعي السياسات والمبتكرين والممولين والمسوقين والمشغلين والمقاولين والمطورين وموردي التكنولوجيا فِيْ جميع أنحاء العالم.

يأتي ذلك خلال افتتاح مؤتمر التحلية الدولي للمستقبل، اليوم الأحد، بالرياض، ويستمر فِيْ الفترة من 11 إلَّى 13 سبتمبر 2022 بفندق هِيْلتون – غرناطة.

ويشارك فِيْ المؤتمر 120 متحدثًا محليًا ودوليًا، من بينهم وزراء المياه من جميع أنحاء العالم. سيقدم المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية ضبط سعر تحلية المياه عَنّْد 0.32 دولار ليصبح السعر القياسي العالمي لتحلية المياه، وكَيْفَِيْة تقليل انبعاثات الكربون بنسبة 50٪، وكَيْفَِيْة تطوير الإيرادات غير المائية إلَّى 10٪ من الإجمالي.

وسيصاحب المؤتمر “قبة مستقبلية لتحلية المياه”، والتي ستبحث إمكانية العثور على المياه فِيْ الفضاء وأنظمة تحت البحر وكذلك الأنظمة العائمة.