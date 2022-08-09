انطلاق أول معسكر كشفي للفتيات بالمملكة في الباحة

انطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات معسكر الخلية ضمن المعسكر الكشفي الأول للفتيات الذي نظمته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة، تحت رعاية أمير المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن. عبدالعزيز. محافظ المنطقة.

الغرض من المخيم.

يهدف معسكر الخلية إلى تنمية المهارات وتطويرها وتبادل الخبرات للقيادات والكشافة، وممارسة أسلوب وتقاليد الكشافة الخاصة بالمخيم، مع الاستفادة من جميع الخدمات.

وحضر المخيم أكثر من 90 طالبة وقائدة كشافة يمثلن تسع إدارات تربوية من مناطق ومحافظات المملكة، بحضور نائب المدير العام لنشاط وزارة التربية والتعليم الدكتورة إيمان الفريدي. مديرة إدارة التدريب بوزارة التربية والتعليم الطالبة سارة العطي، ومديرة إدارة الأنشطة الطلابية في الباحة، فاطمة رجا، ومختلف القيادات التربوية في قسم البنات والمشرفات التربويات.