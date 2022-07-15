انطلاق اجتماع G20 وسط تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد

بدأ اجتماع فِيْ إندونيسيا يوم الجمعة من المتوقع أن تهِيْمن عليه تداعيات الُغُزو الروسي لأوكرانيا على الاقتصاد العالمي، مع ارتفاع التضخم وضعف آفاق النمو.

وقالت سري مولياني إندراواتي، وزيرة مالية إندونيسيا، الدولة المضيفة فِيْ كلمتها الافتتاحية “العالم يراقبنا، والإجراءات التي سنتخذها سيكون لها تأثير مهم للغاية على جميع دول العالم”.

يعقد الاجتماع الذي يستمر يومين لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية فِيْ جزيرة بالي الإندونيسية، بعد أسبوع من اجتماع لوزراء خارجية دول المجموعة، وجهُوا خلاله وابلًا من الاتهامات لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على خلفِيْة غزو أوكرانيا.

من المفترض أن تركز المناقشات فِيْ البداية على أفضل السبل لتشجيع العودة إلَّى النمو بعد جائحة الفِيْروس التاجي، لكن تأثير الحرب فِيْ أوكرانيا وأزمتي الغذاء والطاقة يحتلان مكانة عالية الآن فِيْ جدول الأعمال.

وحذر الوزير الإندونيسي من “أننا ندرك جيدًا أن ثمن فشلنا فِيْ الاتفاق أكبر مما يمكننا تحمله”، مضيفًا أن “العواقب الإنسانية للعديد من البلدان منخفضة الدخل ستكون كارثية”.

وعشية الاجتماع، اعتبرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن “التحدي الأكبر” للاقتصاد العالمي يأتي من الحرب فِيْ أوكرانيا التي تؤثر على أسعار الطاقة وتزيد من انعدام الأمن الغذائي.

وتدور الشكوك حول إمكانية عدم إصدار بيان ختامي مرة أخرى بعد انتهاء الاجتماع الأخير فِيْ أبريل دون بيان ختامي، نظرا لاحتمال الخلاف بين الدول حول أسباب المشكلات الاقتصادية الحالية وحول مسؤولية روسيا.