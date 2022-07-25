انطلاق الاجتماع الثاني للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين الإمارات ومصر والأردن بالقاهرة

انطلقت فعاليات الاجتماع الثاني للجنة العليا للشراكة الصناعية المتكاملة بين الإمارات ومصر والأردن بالقاهرة.

انطلقت اليوم فِيْ العاصمة المصرية القاهرة فعاليات الاجتماع الثاني للجنة العليا للشراكة الصناعية المتكاملة من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة التي تضم مصر والإمارات والأردن. ويوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين فِيْ المملكة الأردنية الهاشمية.

وشهدت الاجتماعات إعلان انضمام دولة البحرين إلَّى مبادرة الشراكة الصناعية المتكاملة إلَّى جانب الدول الثلاث المؤسسة للشراكة، بحضور زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة فِيْ مملكة البحرين.