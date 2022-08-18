انطلاق البرنامج التدريبي لمهارات مهندسي المساحة

أطلقت الهيئة السعودية للمهندسين، بالتعاون مع وزارة الإسكان والشؤون البلدية والقروية، البرنامج التدريبي لمهارات مهندسي المساحة ؛ وذلك لتلبية احتياجات قطاع المساحة في المملكة لضمان تحقيق أعلى المعايير المهنية في القطاع.

مهارات مهندسي المساحة

أوضح الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبد اللطيف، أن برنامج مهارات المهندسين المساحين الذي يقام في 15 مدينة ومنطقة على مستوى المملكة، ويشمل الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة وبريدة وخميس. مشيط، تبوك، العلا، الأحساء، نجران، أبها والجوف، حائل، ينبع وجازان، لتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في المسح والبرامج المدنية من مهندسين وفنيين وكادر حديث. الخريجين

وأشار إلى أن برنامج المهارات الهندسية المساحية يوفر عدة مزايا مهنية للمتدربين منها المساعدة في تحقيق فرص عمل مناسبة للخريجين الجدد والباحثين عن عمل، وتحسين كفاءة الكادر الفني والهندسي العاملين في قطاع المسح، وتوفير مصدر دخل إضافي عن طريق فتح مكتب هندسي.

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كما يحصل المتدربون على شهادة مهنية معتمدة في مجال المسح تمكنهم من ممارسة أعمال المسح وفق أعلى المعايير المهنية وزيادة نسبة مشاركتهم للنجاح في سوق العمل. /Search.aspx.