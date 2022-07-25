انطلاق التشغيل الكامل لبرنامج التصاريح البيئية الرقمية

أعلن المركز الوطني للرقابة على الامتثال البيئي عن التشغيل الكامل لنظام الترخيص الرقمي الجديد، والذي يهدف إلى تقديم خدمات التصاريح البيئية بأعلى مستويات الكفاءة والجودة.

نظام التصاريح الجديد هو جزء من مبادرة المركز لزيادة الكفاءة والرقابة على عمليات وآليات التراخيص والتراخيص البيئية في المملكة من خلال توفير نظام رقمي بقدرات متطورة تعكس الضوابط التي وضعتها اللائحة التنفيذية الصادرة عن الوزارة. بيئة. ، المياه والزراعة تجربة المستفيد بالإضافة إلى زيادة كفاءة الربط بقواعد بيانات دقيقة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.

تصاريح بيئية رقمية

وأوضح المتحدث الرسمي للمركز، عبدالله بن صايل المطيري، أن النظام الرقمي الجديد للتراخيص والتصاريح هو أحد مشاريع التطوير الرقمي التي تهدف إلى تحسين تجربة المستفيد، وتشجيع المستثمر، وتسهيل مهمة المؤسسات على تحقيق الالتزام بالمعايير البيئية وتطبيق السياسات والإجراءات المعتمدة وضمان سلامة الإجراءات.

وأضاف أن النظام الجديد يعمل على أتمتة الخدمات، من التقييم البيئي إلى دعم اتخاذ القرار، من خلال تسليم التصاريح والتراخيص البيئية بجميع فئاتها من خلال التكنولوجيا التي توفرها هذه المنصة الرقمية، مما يضمن الدقة. الالتزام البيئي وضبط أي تجاوز، وتحقيق الالتزام البيئي على أعلى مستوى، والجودة والكفاءة على طريق واضح نحو تحقيق الاستدامة والحفاظ على الثروة البيئية للمملكة.

تصحيح الموقف

وأوضح المطيري أنه تم إطلاق النسخة الأولى من نظام التصاريح والترخيص الجديد من قبل وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لرصد الامتثال البيئي، وجميع وكالات ومرافق التنمية مع يجب تسجيل الأثر البيئي في نظام التصاريح الرقمي من خلال نهاية لهذه الغاية تأكيد توافر الدعم على مدار 24 ساعة من خلال الرقم 988 أو البريد الإلكتروني [email protected]