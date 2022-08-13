انطلاق الغضب العارم 22 بين القوات المسلحة السعودية والمشاة الأمريكية

انطلقت التمرين اللوجيستي “الغضب 22” بين القوات المسلحة السعودية وسلاح مشاة البحرية الأمريكية في منطقة التدريبات بمحافظة ينبع.

جولة تفقدية

وافتتح التمرين بحضور قائد المنطقة الغربية، والأركان العامة للطيارين أحمد الدبيس، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة السعودية، ومن الجانب الأمريكي قائد سلاح مشاة البحرية بالوسط. القيادة الأمريكية، الميجور جنرال بول روك، والعديد من كبار المسؤولين بالجيش الأمريكي، جميعهم يقومون بجولة في المواقع المملوكة للقوة للمشاركة في التمرين.

وقال قائد تمرين “الغضب الفظيع 22” العقيد سعود العقيلي، إن التمرين يهدف إلى ممارسة وتدريب تنفيذ الخطط العسكرية العملياتية واللوجستية الثنائية، وتبادل الخبرات بين الطرفين، والتدريب في عمل تكميلي مع السلطات المدنية. لتنفيذ مثل هذه التمارين المختلطة.

تعزيز العمل الشامل

من جهته أوضح قائد القوات الأمريكية المشاركة في التمرين العقيد ماثيو هاكولا أن المناورات تعزز العمل التكميلي وترفع مستوى التوافق والجاهزية القتالية للقوات السعودية والأمريكية.

يشار إلى أن التمرين الذي يستمر لمدة شهر يتضمن العديد من السيناريوهات والتدريبات على اللوجيستيات وإطلاق الذخيرة الحية بين القوات السعودية والأمريكية.