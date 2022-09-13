موعد انطلاق القمة العالمية للذكاء الاصطناعي اليوم في المملكة السعودية ،تعتبر من أهم المناسبات العلمية التي ينتظرها المواطنين في البلاد وذلك لمشاركة ما يقارب 90 دولة حول العالم وبمتابعة مباشرة من ولي العهد محمد بن سلمان ،ومن المقرر أن تنطلق في يوم الخميس بتاريخ ال15 من شهر سبتمبر لعام 2022م وتقديم أفضل وأنجح التجارب التكنولوجية حول العالم مما يساعد على النهوض في الجانب التقني للبلاد.

القمة العالمية للذكاء الاصطناعي 2022

ارتفعت معدلات البحث مؤخرًا عن مَوعِد انطلاق القمة العالمية للذكاء الاصطناعي برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. 10 آلاف شخص من السياسيين والمهتمين بمجال التكنولوجيا والمتخصصين فِيْها والعديد من الشخصيات المهمة فِيْ جميع دول العالم، بمشاركة نحو 90 دولة، ومن المقرر أن تستمر القمة العالمية للذكاء الاصطناعي فِيْ الملك عبدالعزيز. مركز المملكة العربية السَعُودِيْة وتحديداً فِيْ الرياض، حتى الخميس المقبل الموافق 15 سبتمبر 2022،من المتوقع تقديم العديد من العروض التقديمية المختلفة فِيْ القمة العالمية للذكاء الاصطناعي والتي ستسلط الضوء على أحدث الأبحاث والتقنيات التكنولوجية الحديثة فِيْ مجال التكنولوجيا الصناعية والذكاء الاصطناعي، وسيعمل الجميع على تبادل الخبرات مع بعضهم البعض واكتشاف فرص الاستثمار. مرتبطة بأدوات الذكاء الاصطناعي خلال المرحَلْة التالية، لمساعدتهم فِيْ استثماراتهم المستقبلية.

انطلاق القمة العالمية للذكاء الاصطناعي

كَمْا أعلنت وكالة الأنباء السَعُودِيْة الرسمية، أنهى المنظمون الاستعدادات والاستعدادات للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي، ومستعدون لبدء القمة التي سيتم فِيْها مناقشة كل ما يتعلق بمجال تقنيات الذكاء الاصطناعي. للواقع الراهن والتحديات والتطلعات المستقبلية للاستفادة من التقنيات التكنولوجية الحديثة وذلك من خلال الحوار والمناقشة مع عرض خبراء ومختصين فِيْ مجالات التكنولوجيا من كبار المسؤولين فِيْ الجهات الحكومية والمتخصصين من أكبر شركات التكنولوجيا فِيْ الدولة العالم، حيث سيتم تقديم العديد من العروض التقديمية المختلفة التي تسلط الضوء على أحدث الأبحاث والتقنيات التكنولوجية الحديثة فِيْ مجال التكنولوجيا الصناعية والذكاء الاصطناعي. سيعمل الجميع على تبادل الخبرات مع بعضهم البعض واكتشاف فرص الاستثمار المرتبطة بأدوات الذكاء الاصطناعي خلال المرحَلْة التالية. للمساعدة فِيْ الاستثمارات الصناعية القادمة.

مؤتمر الرياض للذكاء الاصطناعي 2022

جدير بالذكر أن المختصين من جميع دول العالم المشاركين فِيْ القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بالمملكة من المفترض أن يناقشوا العديد من الموضوعات المهمة التي توضح الآثار الكبيرة للذكاء الاصطناعي فِيْ أهم القطاعات الحديثة ومنها التطوير. القدرات البشرية، والتنقل الاقتصادي، والصحة، والنقل، والطاقة، والمدن الذكية، والبيئة، وكل ذلك بهدف إيجاد حَلْول لمواجهة التحديات التي يواجهُونها ومحاولة الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لمواجهة هذه التحديات.

موعد انطلاق القمة العالمية للذكاء الاصطناعي اليوم في المملكة السعودية كذلك يهدف المؤتمر الى تبادل الخبرات العلمية والتقنية بين البلاد المشاركة بالإضافة الى التحسين في الجوانب الاجتماعية والبشرية والتعليمية والصحية الخاصة ببلاد الوطن العربي والعالم.