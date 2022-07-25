انطلاق برنامج تدريب اللغة الإنجليزية في جامعة الملك سعود

بدأت جامعة الملك سعود ممثلة بمركز التعليم للتطوير المهني التابع لكلية التربية وعمادة السنة الأولى المشتركة استقبال طلبات التسجيل في البرنامج التدريبي الصيفي لتطوير مهارات اللغة الإنجليزية للمعلمين والمعلمين، والذي يبدأ الأحد المقبل. .

برامج جامعة الملك سعود

قال عميد عمادة السنة الأولى المشتركة الدكتور عبدالمجيد بن عبد العزيز الجريوي، إن العميد اهتم منذ بداية العمل مع كلية التربية بجامعة الملك سعود ممثلة بمركز التعليم للتطوير المهني. . والتنمية، للسعي للتميز والإبداع في مجال التدريب لتلبية احتياجات المعلمين من مختلف التخصصات في المملكة لتطوير مهارات اللغة الإنجليزية الأساسية (التحدث والاستماع والقراءة والكتابة)، فضلا عن مجموعة أخرى المهارات الفرعية (التواصلية واللغوية)، وأضاف أن البرنامج يتم تدريسه من قبل مدربين ومدربي معلمين متميزين ولغتهم الأم هي “الإنجليزية”، موضحًا أن جميع المتقدمين سيخضعون لاختبار تحديد المستوى لتوزيع المتدربين وفقًا لمستوياتهم (مبتدئ متوسط ).

برنامج تدريب اللغة الإنجليزية

من جهته اكد عميد كلية التربية ورئيس مجلس ادارة المركز الدكتور عثمان المانع ان البرنامج الصيفي للتدريب على اللغة الانجليزية للمعلمين من اهم البرامج لانه مفتاح المعلم المهني. مشيراً إلى المستوى المتميز وجودة العمل الذي تقدمه عمادة السنة الأولى المشتركة التي أصبحت بيت خبرة وتفخر جامعة الملك سعود بعملها المتميز والمتقن. من جانبه أوضح المشرف على برنامج عمادة السنة الأولى الدكتور عبدالمحسن الحارثي أن البرنامج الصيفي لتدريب المعلمين في اللغة الإنجليزية يقام أربعة أيام في الأسبوع (من الأحد إلى الأربعاء) من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 12 صباحًا. كما يتضمن البرنامج التدريبي العديد من الأنشطة التي تحاكي الواقع وتحقق تطلعات المتدربين، موضحًا أن البرنامج يتم تنفيذه في المبنى المشترك للسنة الأولى على طريق الأمير تركي الأول للمعلمين، وفي مبنى العمادة في أوليشا للمعلمين. .