انطلاق فعاليات المعسكر الكشفي الأول للفتيات بـ عسير

انطلقت اليوم فعاليات المخيم الكشفي الأول للفتيات التابع لوزارة التربية والتعليم برعاية المديرية العامة للتربية بمنطقة عسير، بمشاركة 50 فتاة من المرحلة الثانوية “المتقدمة”، وتستمر لمدة خمسة أيام. ..

#الرسوم المتحركة | معروف #first_scout_camp_for_girls ب # تعليم_اسير . pic.twitter.com/uRuJYGzL3A

– إدارة التعليم في عسير (MOE_ARP) 14 أغسطس 2022

وأشار مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور أحمد العمري إلى أن المخيم يهدف إلى تنمية مهارات وقدرات فتيات الكشافة مما يساعد على ترسيخ قيم الانتماء والولاء الوطني وتدريبهن على شارك. في المحافل المحلية والدولية، وكذلك إعداد فرق الكشافة للمساهمة في خدمة المعتمرين والمعتمرين، وتعزيز المهارات الكشفية، وتأهيل المشاركين للحصول على الشارات والأوسمة الكشفية.

استكشاف المسارات

يتضمن المخيم خمسة مسارات كشفية “رياضية، ترفيهية، تدريبية، تعليمية وبيئية”، والتي تحتوي على سبعة عشر برنامجًا، من بينها الرياضات الصباحية، والمشي، والفنون والمهارات الرياضية، ومسابقات السيارات، والحفلات الصيفية، والتخييم، والطبخ، والهاتف الخلوي. رحلة أثرية. رحلة استكشافية دورة في الإسعافات الأولية، أنواع الحبال، نشيد تعليم الفتيات، إدارة الحشود، السلامة الإلكترونية، الاحتفالات الكشفية، التقاليد الكشفية، زرع يدي التنمية الوطنية، وأنواع الحرائق.