انطلاق فعاليات مؤتمر “يوروموني السعودية 2022”.. الأربعاء

وتنطلق الفعاليات التي تستضيفها العاصمة الرياض تحت شعار (مأسسة الاستثمار والتمويل) تحت رعاية وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان وبحضور مجموعة من كبار المسؤولين. قادة الصناعة وخبراء فِيْ القطاع المالي على المستويين المحلي والدولي، الأربعاء المقبل.

المؤتمر الذي ينعقد بحضور لأول مرة منذ عام 2022، يشكل منصة حيوية تعكس واقع اقتصاد المملكة فِيْ ظل التطورات التنموية التي تشهدها فِيْ وقت تحولت فِيْه إلَّى مركز استثماري فِيْ المملكة. منطقة.

يسعى المؤتمر إلَّى استكشاف أحدث الاتجاهات فِيْ الأسواق المالية الإقليمية والعالمية، من خلال جذب كبار صناع السياسات المالية والقرارات. رسم صورة مستقبلية للاقتصاد السعودي لوباء ما بعد كوفِيْد -19، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

ينظم المؤتمر بالشراكة مع مؤتمر القطاع المالي، إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق عَنّْ رؤية المملكة 2030، ويناقش المؤتمر 6 محاور رئيسية، منها اقتصاد المملكة العربية السعودية فِيْ سياق التوقعات العالمية.، والتغير المناخي والحوكَمْة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ودور الحوكَمْة البيئية والاجتماعية والمؤسسية فِيْ اقتصاد المملكة، وإضفاء الطابع المؤسسي على سوق العقارات، والإسكان، والخدمات اللوجستية، والسياحة والضيافة، وصناديق الاستثمار العقاري، ورقمنة الخدمات المالية، وتطوير رأس المال الاستثماري فِيْ المملكة.

نسعى خلال مؤتمر 2022 إلَّى إبراز أهمية إضفاء الطابع المؤسسي على الاستثمار والتمويل، حيث ندرك بقوة أن المملكة يمكن أن تلعب دورًا رائدًا فِيْ أسواق رأس المال والاستثمار الدولية، ولهذا نفخر بالعودة مرة أخرى إلَّى وقالت فِيْكتوريا بيهن، المدير التجاري للمؤتمرات الأوروبية. الرياض تناقش خطط المملكة الطموحة لتطوير نموذج اقتصادي جديد فِيْ المنطقة.

من جانبه أكد وكيل وزارة المالية للاتصالات والمعلومات رئيس اللجنة التنفِيْذية لمؤتمر القطاع المالي حسن بن عبد الرحمن آل الشيخ على أهمية استضافة المملكة لمثل هذه الفعاليات التي تسلط الضوء على المنافسة المتميزة. موقع اقتصاد المملكة فِيْ ظل التطورات التنموية واسعة النطاق.

يذكر أن فعاليات مؤتمر يوروموني السعودية بنسخته الجديدة ستشهد عددا من المقابلات الرئيسية مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل رئيس مجلس إدارة هِيْئة السوق المالية. محمد بن عبد الله القويز، ورئيس شركة Mercer فِيْ آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا رينيه ماكجوان، والسفِيْر والمستشار والمؤسس المشارك لشركة Seven Investment Management، جاستن أوركهارت ستيوارت.