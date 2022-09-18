انطلاق مؤتمر “العمل العربي” فِيْ القاهرة بمشاركة 21 دولة

ينطلق مؤتمر العمل العربي الثامن والأربعين فِيْ القاهرة، الأحد، برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتنظمه منظمة العمل العربية بجامعة الدول العربية.

وبحسب بيان صادر عَنّْ وزارة القوى العاملة المصرية، فإن “الدورة الثامنة والأربعين برئاسة المملكة المغربية هذا العام – بناءً على نظام العمل فِيْ مؤتمرات العمل العربية – شارك فِيْها وزراء العمل ورؤساء الوفود وأعضاء وفود أصحاب العمل. ويشارك فِيْ المؤتمر منظمات واتحادات عمالية من 21 دولة عربية وممثلون عَنّْ الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومنظمات عربية ودولية، وعدد من السفراء والشخصيات العامة، لبحث “الملفات والقضايا والتحديات”. مواجهة عالم العمل فِيْ الوطن العربي، وتقديم توصيات بشأن دعم التنمية والنمو الاقتصادي وتوفِيْر فرص العمل “، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وأكد بيان صادر عَنّْ وزارة القوى العاملة المصرية أن “المؤتمر سيعرض على تقرير المنظمة الذي يرصد أثر التحول الرقمي على العديد من الدول التي تبنته وجنت ثمارها، ويقدم رؤية لماهِيْة العرب. يمكن للبلدان أن تحققه فِيْ المستقبل القريب نتيجة التوسع فِيْ استخدام الأدوات والنظام (التحول الرقمي) فِيْ اقتصاداتها “.

وبحسب البيان، فإن محاور المؤتمر تتناول “الذكاء الاصطناعي وأنماط العمل الجديدة، ورقمنة أنظمة الحماية الاجتماعية وإدارتها، والفرص التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة فِيْ مجال تطوير الأساليب والشروط والظروف وعلاقات العمل، و كَيْفَ يمكن للعالم العربي، بخصوصياته، التقدم نحو التحول الرقمي ومواجهة التحديات “. التي تقف فِيْ طريق رقمنة خدمات الحماية الاجتماعية.

ستشهد فعاليات الدورة 48 لمؤتمر العمل العربي احتفالا بالذكرى الخامسة والخمسين لتأسيس (منظمة العمل العربية)، فضلا عَنّْ تكريم ممثلي بعض الدول الأعضاء بالمنظمة تقديرا لدورهم وجهُودهم فِيْ هذا المجال. دعم عملية العمل.