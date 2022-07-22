انطلاق مراسم توقيع اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية فِيْ تركيا برعاية الأمم المتحدة

بدأت مراسم التوقيع على اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية فِيْ تركيا تحت رعاية الأمم المتحدة يوم الجمعة فِيْ العاصمة التركية اسطنبول.

وقعت أوكرانيا وروسيا اتفاقية فِيْ اسطنبول تسمح باستئناف تصدير الحبوب الأوكرانية العالقة فِيْ موانئ البحر الأسود، والتي تنتظرها الأسواق العالمية بفارغ الصبر.

وسيتم التوقيع بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ويمثل الطرفان المتحاربان وزيرا الدفاع الروسي سيرجي شويغو والأوكراني أولكسندر كوبراكوف.

وتنص الاتفاقية على إنشاء مركز تنسيق وقيادة مشترك مقره اسطنبول للإشراف على سير العمليات وحل النزاعات.

ويشارك الطرفان المتحاربان ومسؤولون من تركيا والأمم المتحدة فِيْ المقر.

ويعتقد مسؤولو الأمم المتحدة أن إنشاء المركز سيستغرق 3 إلَّى 3 أسابيع. وهذا يعَنّْي أن شحنات الحبوب قد لا تبدأ بالتدفق بأقصى سرعة قبل النصف الثاني من شهر أغسطس.

كانت إحدى أكثر النقاط الشائكة فِيْ الاتفاقية هِيْ مسألة تفتيش السفن.

تم زرع ألغام حول الموانئ الأوكرانية الرئيسية على البحر الأسود من أجل درء هجوم برمائي روسي.

لا تريد أوكرانيا أن تصعد روسيا على متن سفنها للتحقق من عدم وجود شحنات أسلحة عَنّْد عودة السفن إلَّى موانئها.

قال مسؤولو الأمم المتحدة إن الأطراف الأربعة اتفقت على أنه سيكون من الصعب للغاية إجراء عمليات تفتيش للسفن، وهُو ما تطالب به روسيا، فِيْ أعالي البحار.

وبدلاً من ذلك، ستشرف الأطراف الأربعة على تفتيش السفن فِيْ ميناء تركي عَنّْد عودتها إلَّى أوكرانيا، على الأرجح فِيْ اسطنبول.

ولم يعرف بعد بالضبط من سيسمح له بالصعود على متن السفن الأوكرانية.

ويقول المسؤولون إن الأطراف اتفقت بسرعة على أن إزالة الألغام من المنطقة ستستغرق وقتًا طويلاً لإزالة خطر المجاعة فِيْ بعض أفقر مناطق العالم.

يعتقد المسؤولون أن الاتفاقية تضمن أن الأوكرانيين سيقودون سفنهم فِيْ ممرات آمنة، وتجنب حقول الألغام المعروفة.

سترافق السفن الأوكرانية شحنات الحبوب من وإلَّى المياه الإقليمية الأوكرانية.

وتعهد الطرفان بعدم مهاجمة السفن أثناء مغادرتها أو عودتها.

كانت هذه النقطة شائكة أيضًا، حيث حذرت أوكرانيا من الوثوق بالوعود الروسية لأنها تم التنصل منها مرارًا وتكرارًا خلال الحرب.

سيتم النظر فِيْ أي هجمات أو خلافات فِيْ مركز القيادة والتحكَمْ فِيْ اسطنبول.

وكاد الاتفاق ينهار عَنّْدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع أنه يتوقع إدراج الحبوب الروسية.

وفُرضت سلسلة من العقوبات على روسيا طالت شركات الشحن والمنتجات الزراعية مثل الأسمدة.

فِيْ الأسبوع الماضي، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية توضيحًا قالت فِيْه إن الأسمدة و “السلع الزراعية” الروسية لا تخضع لقيود تجارية.

واستبعد الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، القمح والأسمدة الروسية، بحسب وكالة فرانس برس.

ومن المتوقع أن توقع الأمم المتحدة وروسيا مذكرة تفاهم منفصلة فِيْ اسطنبول تضمن عدم تأثر الحبوب والأسمدة بشكل مباشر أو غير مباشر بالعقوبات.

الاتفاقية سارية لمدة 120 يومًا ويمكن تمديدها تلقائيًا دون الحاجة إلَّى مزيد من المفاوضات.

تشمل الاتفاقية الموانئ الأوكرانية المطلة على البحر الأسود فِيْ أوديسا وموقعين متجاورين.

ويعتقد المسؤولون أن 120 يومًا ستكون كافِيْة لاستكَمْال إجراءات شحن 25 مليون طن من القمح وحبوب أخرى عالقة فِيْ الموانئ الأوكرانية.