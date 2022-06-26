انطلاق مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر

أعلنت منصة أبشر عن بدء المزاد الإلكتروني للوحات المركبات المميزة. وأشار، على صفحته الرسمية على تويتر، إلى إمكانية المشاركة في المزاد للحصول على لوحات مميزة من خلاله نهاية لهذه الغاية

كما تم عرض لوحات مميزة لوسائل النقل الخاصة والمواصلات الخاصة والدراجات النارية.

تفاصيل مناقصة المزاد

سلطت الإدارة العامة للمرور، أمس، الضوء على إطلاق مزاد اللوحات الإلكترونية، عبر منصة أبشر، والذي يتيح للراغبين في اقتناء لوحات ترخيص مميزة المشاركة في المزاد إلكترونيًا.

ونشرت الإدارة إنفوجرافيك على حسابها في تويتر، أعلنت فيه إطلاق مزاد الشارة الإلكترونية، المقرر أن يبدأ غداً الأحد 26 يونيو وحتى الأربعاء 29 يونيو.