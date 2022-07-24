انطلاق ملتقى الاستثمار السعودي الكازاخستاني اليوم فِيْ جدة

تنظم وزارة الاستثمار السعودية، اليوم الأحد، ملتقى بجدة، بحضور رئيس جمهُورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف وزير الاستثمار م. خالد بن عبدالعزيز الفالح، وعدد من المسؤولين فِيْ الجهات الحكومية والقطاع الخاص من البلدين.

وتشمل فعاليات الملتقى جلسات حوارية لبحث أبرز القطاعات الاستثمارية الواعدة بين البلدين فِيْ مجالات البتروكيماويات والطاقة المتجددة وتحلية المياه والتعدين والأمن الغذائي، بالإضافة إلَّى استعراض أبرز المستجدات فِيْ بيئة الأعمال فِيْ المملكة. والمشاريع الكبرى المتعلقة برؤية المملكة 2030.

وسيشمل الملتقى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين فِيْ عدد من المجالات الاستثمارية، كَمْا ستعقد لقاءات ثنائية بين ممثلي القطاع الخاص من الجانبين لبحث فرص التعاون والشراكة و الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين فِيْ المملكة وكازاخستان، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

يشار إلَّى أن الملتقى يأتي فِيْ إطار زيارة رئيس جمهُورية كازاخستان للمملكة، بهدف توطيد التعاون فِيْ المجالات الاقتصادية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك، حيث تربط البلدين تعاونًا وثيقًا فِيْ جميع المجالات. من خلال علاقة وثيقة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود.