انطلاق مناورات عبدالله 8 بين البحرية السعودية والقوات الخاصة الأردنية

انطلقت أمس الأحد، التمرين البحري الثنائي المشترك “عبدالله 8”، والذي تقوم به القوات البحرية الملكية السعودية، بمشاركة المجموعة الخاصة للأمن البحري للأسطول الغربي والقوات الخاصة الأردنية.

عبدالله 8. ممارسة الأهداف

ويهدف التمرين إلى تحسين وتطوير قدرة الوحدات المشاركة على الاستجابة السريعة للأعمال الإرهابية وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب والتعامل مع المتفجرات والذخائر العمياء. كما تهدف إلى زيادة الكفاءة والجاهزية القتالية وتوحيد المفاهيم العملياتية بين الجانبين في مراحل الإعداد والتخطيط والتنفيذ.

أنشطة متعددة

أكد قائد الأسطول الغربي اللواء يحيى بن محمد العسيري، أن التمرين البحري الثنائي المشترك “عبد الله 8” هو امتداد للتدريبات المشتركة بين البلدين، وهذان تمرينان تجريان في وقت واحد في المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، وتضم العديد من الأنشطة.

وأشار العسيري إلى أن التمرين الذي يستمر أسبوعا في الأسطول الغربي يهدف إلى تعزيز وتوطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين في مجال التدريب العسكري المشترك، والمساهمة في تطوير وزيادة الجاهزية القتالية للوحدات. البحرية الملكية السعودية حماية. والعمليات الخاصة الأردنية، مشيرة إلى أن الجانبين سيجريان العديد من التدريبات والسيناريوهات العسكرية بالذخيرة الحية.