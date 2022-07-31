انظر ماذا يحدث عند وضع ورق الألومنيوم فِيْ غسالة الملابس لو عرفتم السر لفعلتم ذلك الشئ يومياً 

من المعروف أن رقائق الألومنيوم لها استخدامات عديدة فِيْ جميع أنحاء المنزل، فهِيْ تستخدم على نطاق واسع فِيْ المطبخ، إما لتغطية الأواني والمقالي أثناء استقرار الطعام، كَمْا تستخدمه بعض ربات البيوت لتغطية أسطح المواقد من أجل الحفاظ عليها من البقع. وظهرت استخدامات أخرى لرقائق الألمنيوم، حيث يتم استخدامها فِيْ دورات الغسيل المعتادة، ووضعها على شكل كرات فِيْ الغسالة.

فوائد وضع ورق الألمنيوم فِيْ الغسالة

إن وضع كرات الألمنيوم فِيْ الغسالة له فوائد ومميزات عديدة نوضحها فِيْ الخطوات التالية

تُستخدم رقائق الألومنيوم لتنظيف الملابس بفعالية عن طريق تكسير أصعب البقع والأوساخ على الملابس، مما يسهل إزالتها.

يساعد ورق الألمنيوم على إزالة الروائح الكريهة من الملابس، سواء كانت روائح العرق أو السجائر، وحتى أنه يعطي رائحة مميزة وذكية.

يساعد وضع كرات الألمنيوم فِيْ الغسالة على التخلص من الشحنات الكهربائية الزائدة التي تتكون من احتكاك الملابس أثناء عملية الغسيل وخاصة الملابس الشتوية مما يمنعها من الالتصاق بجسمنا أثناء ارتدائها.

يساعد استخدام رقائق الألومنيوم فِيْ الغسالة أيضًا على تجفِيْف الملابس بشكل أسرع.

يساعد وضع رقائق الألومنيوم فِيْ الغسالة على إبقاء ملابسك مشرقة ويمنعها من التلاشي مثل بعض المنظفات البودرة.

غسل الملابس فِيْ الغسالة التي تحتوي على ورق الألمنيوم يساعد على تنظيف الملاءات والبطانيات السميكة، وإزالة الغبار أو الحشرات الصغيرة الملتصقة بها، وكذلك تعقيمها بشكل فعال.

كيفِيْة وضع رقائق الألومنيوم فِيْ الغسالة