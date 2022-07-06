انعكاس منحنى عائد سندات الخزانة الأميركية يحذر من ركود قادم

حذرت علامات متعددة خلال الفترة الأخيرة من الركود القادم، وعلى الأخص انعكاس المنحنى أو عَنّْدما يصبح العائد على السندات قصيرة الأجل لمدة عامين أعلى من العائد على سندات 10 سنوات، فِيْ انعكاس لاتجاهها الطبيعي.

انعكس منحنى العائد فِيْ مارس ويونيو الماضيين، ثم عاد إلَّى طبيعته وسط مخاوف من التضخم، قبل أن ينعكس يوم أمس، وسط تجدد مخاوف الركود.

أنهت الأسْهُمْ الأمريكية أسوأ أداء فِيْ النصف الأول من العام منذ عام 1970.

تتمثل إحدى طرق النظر إلَّى أهمية منحنى العائد فِيْ التفكير فِيْما يعَنّْيه للبنك.

يقيس منحنى العائد الفرق بين تكلفة أموال البنك مقابل ما سيكسبه من خلال إقراضه أو استثماره على مدى فترة زمنية أطول.

وإذا لم تتمكن البنوك من جني الأموال، فإن الإقراض يتباطأ وكذلك النشاط الاقتصادي.