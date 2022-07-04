انفجار أسعار البنزين فِيْ بريطانيا ومتظاهرون يقطعون الطرق

قفزت أسعار البنزين فِيْ بريطانيا إلَّى مستوى قياسي آخر، مما تسبب فِيْ موجة من الاحتجاجات على الطرق السريعة فِيْ البلاد.

وأفادت وكالة أنباء “بلومبيرج”، اليوم الاثنين، أن البنزين سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عَنّْد 191.53 بنس (2.32 دولار) للتر، بينما كان الديزل أقل بقليل من الرقم القياسي المسجل له بمقدار 199.03 بنسًا، وفقًا للبيانات التي قدمتها. منظمة “RAC”. للسيارات.

تؤدي زيادة الأسعار إلَّى ارتفاع أسرع معدل تضخم فِيْ المملكة المتحدة منذ سنوات.

وخرجت مظاهرات على طريقين فِيْ مقاطعة ويلز فِيْ جنوب غرب بريطانيا اليوم، باستخدام “حواجز الطرق المتدحرجة”.

وشمل الاحتجاج تحريك مواكب على سرعات منخفضة.

ومعلوم أن المتظاهرين نظموا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار وقف الضرائب على أسعار المحروقات.

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم إن مجموعة أوبك + يجب أن تنتج المزيد من النفط للتغلب على أزمة غلاء المعيشة المتزايدة ودفع أسعار النفط للانخفاض.

وأبلغ جونسون البرلمان “لا شك فِيْ أننا سنحتاج إلَّى المزيد من نفط أوبك +”، فِيْ إشارة إلَّى مجموعة تضم السعودية وروسيا ومنتجي النفط الرئيسيين الآخرين.

تعتزم بريطانيا تطبيق نظام الإعفاء الضريبي، وهُو الأكبر منذ 10 سنوات، ليتم تطبيقه دفعة واحدة، ويغطي ما يقرب من 2.2 مليون مواطن.

يهدف الإجراء إلَّى مساعدة البريطانيين فِيْ مواجهة ارتفاع الأسعار وتضخم تكلفة المعيشة فِيْ البلاد، وفقًا لبوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، وريشي سوناك، وزير الخزانة.

ارتفع معدل التضخم فِيْ بريطانيا فِيْ مايو الماضي، ووصل إلَّى أعلى مستوى له فِيْ 40 عامًا، عَنّْد 9.1٪، مدعومًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية، وفقًا لبيانات رسمية.

وأشار المكتب الوطني البريطاني للإحصاء إلَّى أن “ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية مقارنة بانخفاضها قبل عام مضى ساهم فِيْ زيادة كبيرة فِيْ التضخم”.

وأضاف المكتب أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 0.7٪ على أساس شهري فِيْ مايو.

فِيْ ذلك الوقت، أكد سوناك أن الحكومة تبذل كل ما فِيْ وسعها لمكافحة ارتفاع الأسعار.

وقال سوناك “نحن نستخدم جميع الأدوات المتاحة لخفض التضخم ومكافحة ارتفاع الأسعار”.

ارتفع التضخم فِيْ أوروبا إلَّى مستوى قياسي جديد فِيْ يونيو بفعل تأثير الحرب فِيْ أوكرانيا والعقوبات الغربية على موسكو، الأمر الذي يقلق العائلات التي تواجه الآن ارتفاعًا حادًا فِيْ أسعار المواد الغذائية بالإضافة إلَّى ارتفاع أسعار الطاقة.