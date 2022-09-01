انفجار وشيك فِيْ وول ستريت.. جيريمي جرانثام يفتح الصندوق الأسود

من يصدق اليوم أن سوق الأسْهُمْ الأمريكية، التي شهدت انتعاشًا قويًا خلال الشهرين الماضيين، قد تواجه واقعًا مؤلمًا فِيْ المستقبل القريب

فتح الارتفاع فِيْ سوق الأسْهُمْ الأمريكية، اعتبارًا من يونيو الماضي، شهِيْة المستثمرين فِيْ الأدوات عالية المخاطر، بعد انخفاض حاد فِيْ وول ستريت فِيْ النصف الأول من عام 2022.

ولكن! من يصدق اليوم أن سوق الأسْهُمْ الأمريكية، التي شهدت انتعاشًا قويًا خلال الشهرين الماضيين، قد تعيش واقعًا مؤلمًا فِيْ المستقبل القريب … ربما لا أحد.

استضافت قناة Bloomberg TV، لمدة 40 دقيقة، جيريمي جرانثام، المؤسس المشارك لشركة GMO الأمريكية، المتخصصة فِيْ الاستشارات فِيْ الأسواق المالية العالمية، حيث تحدث عَنّْ مخاوفه من انفجار فقاعة فِيْ سوق الأسْهُمْ.

جيريمي جرانثام وتجربة اليابان

قبل ذلك، من المهم التعرف على جيريمي جرانثام، 84 عامًا، الذي اشتهر باكتشاف الفقاعات فِيْ اليابان والاستفادة منها فِيْ أواخر الثمانينيات، وكذلك بالنسبة لأسهم التكنولوجيا فِيْ مطلع القرن.

كَمْا توقع أزمة قطاعي الإسكان والرهن العقاري فِيْ الولايات المتحدة قبل الأزمة المالية لعام 2008 ؛ كانت بعض توقعاته الهبوطية الأخرى على مر السنين خاطئة – أو على الأقل، فِيْ وقت مبكر جدًا.

يقول المؤسس المشارك لـ GMO إن سوق الأسْهُمْ والسندات والمساكن المبالغة فِيْ التقييم ستتأثر بمعدلات الأسعار المرتفعة والتضخم فِيْ البلاد، مما يعَنّْي أن الاقتصاد فِيْ حالة ألم.

وقال جيرمي جرانثام إن “الفقاعة الكبيرة” التي حذر منها فِيْ السابق لم تنفجر بعد، حتى بعد الاضطرابات فِيْ سوق الأسْهُمْ الأمريكية هذا العام.

وأضاف “إن الارتفاع فِيْ الأسْهُمْ الأمريكية من منتصف يونيو إلَّى منتصف أغسطس يتناسب مع نمط ارتفاعات السوق الهابطة الشائعة بعد انخفاض أولي حاد، وقبل أن يبدأ الاقتصاد فِيْ التدهُور حقًا.

مزيج خطير من الأسْهُمْ والسندات

وقال “إنني أرى المزيد من المشاكل فِيْ المستقبل بسبب” مزيج خطير “من الأسْهُمْ والسندات والإسكان المبالغة فِيْ تقييمها، إلَّى جانب صدمة السلع الأساسية والتشدد من جانب الاحتياطي الفِيْدرالي”.

فِيْ بداية العام، توقع جرانثام انخفاض الأسْهُمْ الأمريكية بنحو 50٪ فِيْ انهِيْار تاريخي. فِيْ وقت ما فِيْ يونيو، انخفض مؤشر S&P 500 بنحو 25 ٪ من ذروته فِيْ يناير، قبل أن يرتفع مرة أخرى فِيْ الشهرين التاليين.

ومع ذلك، تعثرت الأسْهُمْ الأمريكية مرة أخرى، حيث هبطت يوم الخميس الماضي للجلسة الخامسة على التوالي، وكان الاستراتيجيون البارزون مثل مايك ويلسون من مورجان ستانلي من بين أولئك الذين حذروا المستثمرين من أن السوق لم يصل إلَّى القاع.

بالنسبة لجرانثام، فإن انفجار الفقاعة يأتي على عدة مراحل ؛ أولاً، هناك انتكاسة مثل تلك التي حدثت فِيْ النصف الأول من العام، ثم يليها ارتفاع طفِيْف ؛ أخيرًا، تنهار الأساسيات ويصل السوق إلَّى أدنى مستوى له.

هذه المرة، أشار إلَّى مشاكل قريبة المدى مثل تأثير الُغُزو الروسي لأوكرانيا على أوروبا، التي تتصارع مع أزمات الغذاء والطاقة، إلَّى جانب التشديد المالي وقضايا COVID المستمرة فِيْ الصين.

وقال إنه بينما أدى ارتفاع التضخم إلَّى انخفاضات فِيْ النصف الأول من العام، فإن تراجع هُوامش أرباح الشركات سيؤدي إلَّى الجولة التالية من الخسائر.

قال جرانثام “أراهن أننا سنواجه وقتًا عصيبًا اقتصاديًا وماليًا قبل أن يتم التخلص من هذا من خلال النظام”. “ما لا أعرفه هُو هل خرج ذلك عَنّْ السيطرة كَمْا حدث فِيْ الثلاثينيات، هل تم احتوائه كَمْا كان فِيْ عام 2000 أم أنه فِيْ مكان ما فِيْ الوسط”