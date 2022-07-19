انفخي خدودك.. وصفة الخميرة الفورية لتسمين الخدود والوجه والجسم فِيْ 3 ايام

رغم عمليات التجميل الجراحية وحقن الفيلر والبوتوكس والتطور السريع في هذا المجال إلا ان العديد من النساء يبحثون عن الطرق الطبيعية لنفخ الخدود وشد الجلد دون الحاجة لهذه الطرق المكلفة والضارة للبشرة على المدى البعيد،وهنا يأتي دور الخميرة الفورية في نفخ الخدين بطريقة طبيعية وآمنة ومفيدة للبشرة، تابعوا المقالة لتتعرفوا على هذه الوصفات.

طريقة عمل وصفة الخميرة لنفخ الخدين.

مكونات الوصفة –

كَمْية وفِيْرة من ماء الورد.

كيس خميرة فورية.

ملعقة كبيرة نشا ذرة.

خطوات تحضير الوصفة –

أضيفِيْ الخميرة بماء الورد وقلبي جيداً حتى يصبح المزيج ناعماً ومتجانساً.

بعد ذلك اشطفِيْ بشرتك بالماء الدافئ وغسول للوجه مناسب لطبيعة البشرة ونوعها.

ثم ابدئي فِيْ وضع الخليط على بشرتك ودلكي منطقة الخد جيدا بحركات دائرية لطيفة.

ثم اتركي المزيج على بشرتك لمدة نصف ساعة على الأقل ثم اشطفِيْه جيداً.

تأكد من تكرار هذه الوصفة مرتين فِيْ الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

جل الصبار لنفخ الخدين

لنفخ عظام الوجنتين بشكل طبيعي وسريع وزيادة مساهمتها، تناول جل الصبار وضعي هذا الجل مباشرة على عظام الوجنتين بحركات دائرية لمدة نصف ساعة، ثم اغسلي وجهك.

أو اشرب عصير الصبار كل صباح بكَمْية كوب ولاحظ الفرق بعد الاستمرار فِيْ استخدامه.

أو اشرب عصير التفاح مع الجزر من العصائر التي تساعد على امتلاء الوجنتين وملئهما فِيْ وقت قصير.

فوائد الخميرة لنفخ الجلد والخد

تحتوي الخميرة على مضادات الأكسدة القوية التي تجدد الجلد وتزيل أي فائض أو ميت من الجلد.

كَمْا أنه غني بنسبة كبيرة من فِيْتامين أ الذي يؤخر ظهُور آثار الشيب والتجاعيد والخطوط الدقيقة على الجلد.

الخميرة غنية أيضًا بفِيْتامين ب الذي يجدد الخلايا البشرية ويجددها وله أهمية كبيرة فِيْ جميع كريمات البشرة.

تحتوي الخميرة أيضًا على كَمْية وفِيْرة من فِيْتامين سي الذي يحتوي على نسبة كبيرة من الماء ويساعد فِيْ ترطيب البشرة، وهُو مفِيْد جدًا للأشخاص الذين يعانون من جفاف الجلد.

يعالج مشكلة حب الشباب التي تظهر على الجلد خاصة فِيْ فترة المراهقة عندما تبدأ الفتيات بالنمو بشكل كامل فِيْ فترة البلوغ.

كَمْا أنه غني بنسبة كبيرة من فِيْتامين ب 6 الذي يرطب البشرة ويعمل على إزالة الندبات الموجودة على الجلد وشفائه وعلاج بقايا آثار البثور.

الى هنا أعزاءنا ونكون قد وصلنا لختام هذه المقالة التي ذكرنا فيها اهم وصفات نفخ الخدين وشد الجلد من خلال الخميرة الفورية، لمزيد من التفاصيل المتعلقة بالموضوع زووا موقعنا عرب اليوم وتابعوا كل جديد.