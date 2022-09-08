سبب انفصال احمد سعد وسمية الخشاب، لمع اسم احمد سعد عبر منصات التواصل الإجتماعي بعد الإعلان عن انفصال احمد سعد وسمية الخشاب الأمر الذي سبب جدل واسع عبر السوشيال ميديا، والجدير بالذكر بأم أحمد سعد أحد الممثلين المصرين الكبار الذي عمل في مجال الغناء مما جعل الكثير يبحث عن عن سبب سبب انفصال احمد سعد وسمية الخشاب.

من هو أحمد سعد ويكيبيديا

يعد أحمد سعد من الشخصيات التي لاقت على شهرة واسعة في الساحة الفنية، حيث يعد أحمد سعد مصري الجنسية، من مواليد 1981، يقيم في القاهرة، عمل أحمد في مجال الغناء، وشارك في العديد من الاعمال الغنائية الرائعة التي كان لها صدى واسع في الوطن العربي، كما وتزوج أحمد سعد من الفنانة سمية الخشاب، وفي الآونة الاخيرة أصبح اسمهم ترند عبر محركات البحث بعد الإعلان عن انفصال احمد سعد وسمية الخشاب.

سبب انفصال احمد سعد وسمية الخشاب

أعلن الفنان أحمد سعد الفترة الأخيرة عن إنفصاله عن زوجته سمية الخشاب، بعد فترة زواج استمرت لفترة طويلة مما جعل الكثير للتعرف على سبب انفصال أحمد سعد من زوجته، فتبين بان الفنان أحمد قد اعتدى على زوجته لأكثر من مرة بالضرب المبرح، وذلك بأنه كان يغار عليها بسبب نجاحها في الفن، مما فقدت الطحال، فقامت برفع دعوى للطلاق، لم يتم الإعلان عن السبب الحقيقي لانفصال أحمد سعد وسمية الخشاب

إنستقرام احمد سعد

يمتلك أحمد سعد العديد من الحسابات الرسمية عبر منصات التواصل الإجتماعي ومن أبرز حسابته حساب إنستقرام احمد سعد، والذي يعد من كبار المغنين في الساحة المصرية، والذي يملك عدد كبير جدا من المتابعين من كافة الوطن العربي، حيث اعلن الفترة الأخيرة عن الإنفصال من زوجته سمية الخشاب، ويمكن متابعة إنستقرام احمد سعد من هنا.

تداول رواد منصات التواصل الإجتماعي الفترة الأخيرة عن انفصال احمد سعد وسمية الخشاب، ويعود سبب إنفاصل أحمد سعد بعد قيامه بضرب زوجته سمية الخشاب بالضرب المبرح، مما رفعت قضية في المحكمة للمطالبة بالطلاق.