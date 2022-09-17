حقيقة انفصال الفنان رامي جمال عن زوجته، انتشر في الاونة الاخيرة عبر منصات السوشيال المختلفة خبر انفصال الممثل البارز والمشهور المصري رامي جمال عن زوجته الفنانة المشهورة واللامعة ناريمان السيد مما أثار ضجة كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي وقدموا الكثير من الاغاني المميزة والناجحة مع بعضهم البعض والتي لاقت على إعجاب الكثير من الناس حول العالم وحققوا قاعدة جماهيرية واسعة وبهذا المقال سنوافيكم سبب انفصال الفنان رامي جمال عن زوجته.

رامي جمال ويكيبيديا

رامي جمال مغني وملحن مصري. ولد رامي في محافظة المنصورة المصرية واستقر فيها في بداية حياته. أما “ستار ميكر” بالنسبة لبدايته الحقيقية فكان من تلحين فرح، وأغنية “فين لياليك” عام 2004 م، والتي نالت إعجابًا كبيرًا، واصل رامي نشاطه الفني وهو اليوم أحد أشهر الملحنين في مصر.

سيرة رامي جمال الذاتية

يعتبر رامي جمال من أشهر المطربين في الوسط الفني المصري، ونقدم له أهم معلوماته من خلال النقاط التالية

الاسم الكامل رامي جمال عبد الوهاب الفقي.

الإسم المستعار رامي جمال.

الاسم المستعار التوربيني.

تاريخ الميلاد من مواليد 25 يوليو 1984 م.

مكان الميلاد المنصورة، مصر.

العمر 38 سنة.

الاقامة القاهرة العاصمة المصرية.

دين الاسلام.

الجنسية المصرية.

المهنة مغني وملحن.

الحالة الاجتماعية متزوج.

عدد الاطفال لا يوجد.

المؤهلات درس رامي جمال التربية الموسيقية بحلوان.

الإرتفاع ١٨٠ سم.

لون الشعر أسود.

لون العين بني.

سنوات من النشاط بدأ نشاطه الفني عام 2004 ومازال مستمراً حتى الآن.

حقيقة انفصال الفنان رامي جمال عن زوجته

أسباب انفصال الفنان رامي جمال عن زوجته مجهولة حتى اللحظة. أعلنت زوجة رامي ناريمان الخبر عبر حسابها على إنستجرام، لكنها سرعان ما حذفت القصة، مما أثار تساؤلات الجمهور. الحياة لا تسير كما ينبغي، ما حذر من انفصال بين رامي جمال وزوجته، لكن الأخيرة لم تؤكد الخبر، بل حذفت صورهما من حسابه.

زوجة رامي جمال ويكيبيديا

زوجة رامي جمال هي ناريمان السيد، وكان السيد من النجوم الصاعدة في مجال الغناء. الانفصال بسبب صعوبة الوسط الفني، إلا أنه تم تحذيرها من العودة للغناء بعد أن شارك زوجها في ديو عام 2022 “لا ألاحظ حاجة”.

حسابات رامي جمال عبر منصات التواصل الاجتماعي

يمتلك الفنان رامي جمال حسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يحظى بجمهور كبير يظهر من خلال عدد متابعيه تجاوز الملايين، ويقوم الأخير بنشر صور شخصية عبر حساباته بالإضافة إلى ما هو جديد في عالم الفن.، لذلك من الممكن الوصول إلى حساباته الرسمية

انستجرام رامي جمال عدد متابعيه يتجاوز المليوني متابع، وللدخول على الحساب.

فيسبوك رامي جمال عدد متابعيه يقترب من 7 ملايين، والدخول مباشرة إلى الحساب.

تويتر رامي جمال يمكنك الدخول للحساب بالضغط على الرابط.

حقيقة انفصال الفنان رامي جمال عن زوجته والتي يعد من ابرز واشهر الفنانين بجمهورية مصر العربية بتقديمه الكثير من الاغاني اللامعة والرائعة التي حققت نسبة عالية من المشاهدات عبر منصات السوشيال ميديا المتنوعة وسبب انفصال الفنان المصري المعروف رامي جمال عن زوجتع الشهيرة ناريمان السيد غير معروف حتى الآن.