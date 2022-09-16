انفصال رامي جمال عَنّْ زوجته ناريمان بعد 8 سنوات

هناك الكثير من أخبار انفصال المشاهِيْر، لكنها غالبًا ما تكون محزنة، خاصة بالنسبة لمعجبيهم.

انفصل الفنان المصري رامي جمال، مؤخرًا، عَنّْ زوجته المعتزلة الفنانة ناريمان، بعد 8 سنوات من الزواج، بعد أن انتشرت أنباء عَنّْ وجود خلافات عائلية بينهما.

أعلنت ناريمان الطلاق

وأعلنت ناريمان خبر انفصالها عَنّْ زوجها عبر خاصية إنستجرام، وكتبت “الطلاق كان بيني وبين رامي، أتمنى له كل التوفِيْق”.

وأضافت “أتمنى أن يكون سعيدًا فِيْ حياته الجديدة، كَمْا أتمنى لنفسي التوفِيْق والسعادة”.

من ناحية أخرى، لم يعلق رامي جمال على ذلك، ولم يتم الإعلان عَنّْ خبر الطلاق رسميًا عبر حسابه حتى الآن.

رسالة تحية استفزازية لزوجته.

ومنذ فترة أثار جمال الجدل بطريقة تهنئة زوجته بعيد ميلادها، لأنه عبر حسابه على إنستجرام نشر منشورًا موسعًا مع جمهُوره، كتب فِيْه ساخرًا “يا رب أنت تعلمين أنني تزوجتها. وهُو عيد ميلاده ولهذا عرفت لماذا عَنّْدما غنى سقف كورونا غزا العالم “.

وتابع، ملمحًا إلَّى رغبته فِيْ الطلاق، قائلاً “الحمد لله، لقد بقينا وراءنا، لأنني متأكد من أن ابننا كان واثقًا من أن المسيح الدجال لا يزال نهاية العالم. سيبدأ من منزلنا كل عام. وانتي تاتي اولا. “الاخير احلى وافخم فِيْ حياتي بفكرة طليقك لتأخذي الثوب والحق يعود لاصحابها عيد ميلاد سعيد.

من جانبها ردت ناريمان على تهنئة زوجها بقولها “أقسم بالله لن يكون لديك قميص بعد هذه التدوينة، وما زلت أحبك حتى تخاف الله”.

اعتذار رامي جمال

بعد انتشار شائعات عَنّْ خلاف بينهما على منشور رامي، اعتذر الفنان المصري لزوجته ونشر صورة جمعتها معها، مؤكدا أن الكلمات قد خانته ودفعت البعض للاعتقاد بأنه ينتقص منها زوجته.

بدورها رد ناريمان على رسالة اعتذاره، مشيرة إلَّى أنه لا يرى أي سبب للاعتذار، لأنه يحب الطريقة التي يمزحون بها مع بعضهم البعض، ومن لا يعجبه هذا الأسلوب فهُو حر وليس له حقوق. تتدخل فِيْ حياتهم.

الجدير بالذكر أن رامي جمال كان السبب الرئيسي لتقاعد زوجته ناريمان من الغناء عام 2014، وفِيْ إحدى المقابلات أشار إلَّى أن الوسط الفني صعب للغاية على المرأة، وإذا قررت كلاهما العمل فِيْ الوسط، فإنهما لن يكونوا قادرين على تكريس أنفسهم للأطفال.