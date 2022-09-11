انفصال علي ربيع عن زوجته الثانية بعد عام واحد من الزواج، يعد علي ربيع شخصية مصرية معروفة ومشهورة في مجال الدراما المصرية شارك في العديد من الأعمال الفنية في مجال السينما لمع اسمه بشكل واسع الفترة الاخيرة بعد قيامه بالانفصال عن زوجته الثانية بعد عام واحد من الزواج، مما شكل محط إهتمام واسع وكبير عبر السوشيال ميديا، للتعرف على سبب انفصال علي ربيع عن زوجته الثانية .

من هو علي ربيع ويكيبيديا

يعد علي ربيع من الشخصيات البارزة والمعروفة في الساحة المصرية مما وأنه شارك في العديد من الاعمال الدراما المصرية منذ صغره، بدأت مسيرته الجامعية بدراسة تخصص التجارة في جامعة القاهرة، وقد كان من موهوبين التمثيل والعمل المسرحي، وكانت أول مشاركته بمسرح الجامعة وقد حقق نجاح واسع وبارع مما أهله لأن يكون من أبرز الممثلين في الساحة المصرية:

الاسم الكامل: عَلي السيد حسين ربَيع .

اسم الشهرة: علي ربَيع.

تاريخ الميلاد: 29 مارس من عام 1989م.

العمر: 33 عامًا.

الجنسية: المصرية.

مكان الإقامة: القاهرة

الحالة الاجتماعية: منفصل.

الزوجة السابقة: ندى محمود.

الأبناء: طفلة.

انفصال علي ربيع وزوجته الثانية

تزوج الفنان علي ربيع مرتين في حياته، وكانت الزوجة الأولى ندى محمود ابنة رجل الأعمال المصري محمود السباعي ولكن لم يستمر معها طويلا حتى أعلن عن إنفصاله منها لبض الخلافات بينهم، ثم تزوج من شابة بعيدة عن الفن ولكن تم الإعلان الفترة الأخيرة عن انفصال علي ربيع عن زوجته الثانية بعد عام واحد من الزواج، ويعود سبب انفصال علي ربيع عن زوجته الثانية ، نشب بعض الخلافات بينهم مما أدى الى الانفصال.

أبرز أعمال علي ربيع

شارك علي ربيع في العديد من الأعمال الفنية الرائعة والتي لاقت على اهتمام واسع من قبل الشارع المصري، ومن أبرز الأعمال التي شارك بها علي ربيع:

لهفة.

صد رد.

فلانتينو.

أستاذ ورئيس قسم.

الخطة العايمة.

خير وبركة.

أعلنت منصات التواصل الإجتماعي انفصال علي ربيع عن زوجته الثانية بعد عام واحد من الزواج بعد نشوب خلافات بينه وبين زوجته والوصول الى سد مسدود مما أدى الى انفصالهما والجدير بالذكر بأن زوجته الثانية بعيدة عن الإعلام وأضواء الفن بشكل كبير.