انقسام بين الجمهُور حول شبيهة دلال عبد العزيز.. بعضهم يؤكد وآخرون يسخرون

ولقيت صورة مشابهة لصورة الفنانة المصرية الراحلة دلال عبد العزيز والدة النجمين دنيا وإيمي سمير غانم، الكثير من التفاعل من الجمهُور، وعلق عليها بقول “اصنعوا أربعين تشابها”.

كَمْا وثقت الإعلامية الكويتية مي العيدان صورة لامرأة تبلغ من العمر خمسين عاما تشبه دلال عبد العزيز على صفحتها على إنستجرام، وكتبت عليها أربعون شخصا خلقوا توأم … رحم الله دلال عبد العزيز.

لكن مجموعة أخرى من المتابعين أكدت عدم وجود تشابه بين المرأة والممثلة المصرية، مستغربا أن الصورة انتشرت على نطاق واسع على صفحات اهتمام المشاهِيْر على مواقع إعلامية، تحت عَنّْوان مشابه دلال عبد العزيز.

وقال أحد المتابعين لا تشابه بينهم، ولا أدري لماذا غير حساب بيت هلشي. 🙄 لو قالوا ابنته دنيا لقلنا هناك تشابه قوي جدا بينهم ليس هذا … بشكل عام رحم الله دلال عبد العزيز ورحم زوجها سمير غانم.

أيدتها فتاة أخرى قائلة هناك فرق كبير بينهما، ليس فِيْ الشبه والابتسامة. هل من الممكن أن تراهن كلكَمْ

متابعة ساخرة “لقد خلق أربعين مظهرًا مشابهًا حاولت ان ارى الشبه ولم اجد شيئا ولا حتى الحجاب “.

واختلف أحد المتابعين مع الرأي فقال “سبحان الله شبيهة جدا بها يا حبيبي، يرحمك الله يا دلال، ويسكن فِيْ جناتك الواسعة من أجل بقاء الله”.

ترددت أنباء عَنّْ وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز، فِيْ 7 أغسطس 2022، إثر إصابتها بفِيْروس كورونا، بعد ثلاثة أشهر من رحيل زوجها الفنان سمير غانم.

وستظهر الفنانة الراحلة فِيْ فِيْلم “تسليم الناس” الذي سيعرض فِيْ عيد الأضحى المقبل، وستكون البطل المطلق الأول لابنتها الفنانة دنيا سمير غانم.

على الرغم من أن تصوير فِيْلم “Delising My People” قد اكتمل منذ فترة طويلة، إلا أنه تم تأجيله سابقًا إلَّى أن تم الإعلان عَنّْ عرضه قريبًا.

حفزت مشاركة دلال عبد العزيز الجمهُور على متابعة الفِيْلم، رغم أن العديد من المعجبين كانوا يأملون أيضًا أن تعود دنيا سمير غانم إلَّى المشهد الفني، فتزايدت الإثارة بمجرد إعلان الابنة ووالدتها فِيْ نفس المسرحية.

جسدت دلال عبد العزيز فِيْ أحداث فِيْلم “توصيل الناس” شخصية موظف بسيط فِيْ السجل العقاري وتقع فِيْ حب الفنانة بيومي فؤاد بطريقة فكاهِيْة مضحكة.

كَمْا يشارك فِيْ العمل فِيْ الفِيْلم عبد الله مشرف وأحمد فتحي وأوتاكا وعمرو وهبة، وهُو من تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي.