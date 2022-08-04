انقسام بين وليام وهاري بشأن فِيْلم وثائقي جديد عَنّْ والدتهما ديانا

يبدو أن إحياء ذكرى وفاة الأميرة ديانا هذا العام سيكون شيئًا مختلفًا عَنّْ المعتاد كل عام، على الأقل بالنسبة لطفليها الأميرين وليام وهاري، خاصة وأن ذكراهم هذا العام تتزامن مع العرض الأول لفِيْلم جديد. فِيْلم وثائقي يتناول تفاصيل جديدة عَنّْ حياته.

هذا الفِيْلم الجديد، المسمى “الأميرة”، من المتوقع أن يبث على HBO و HBO Max فِيْ 13 أغسطس ويخرجه إد بيركنز، الذي استخدم آلاف الساعات من المقاطع الأرشيفِيْة لتسليط الضوء على قِصَّة حياة ديانا، التي ماتت. فِيْ حادث سيارة فِيْ العاصمة الفرنسية باريس عَنّْ 36 عاما.

ربما يكون الجزء الذي قيل أنه تسبب فِيْ الانقسام بين الشقيقين ويليام وهاري مرتبطًا بالمقاطع التي تم دمجها فِيْ الفِيْلم، بما فِيْ ذلك بعض المشاهد من مقابلة ديانا الشهِيْرة مع صحفِيْ بي بي سي مارتن بشير، الذي اتضح أن لديه استخدمت طرقًا زائفة لتأمينها.

وقال مصدر مطلع من القصر الملكي لموقع Big Six على الإنترنت، “يتفق ويليام وهاري على رفضهما لأخلاقيات مارتن بشير والبي بي سي فِيْما يتعلق بالمقابلة التي أجروها مع والدته”. لكن لكل شخص رأيه الخاص حول مادة الفِيْلم المستخدمة فِيْ هذا الفِيْلم الوثائقي الجديد، والذي سيتم عرضه فِيْ غضون أيام قليلة على HBO.

وأضاف المصدر أنه بينما يعتقد ويليام أن هذه المقابلة يجب أن تبقى داخل البي بي سي وألا يتم مشاركتها مع أطراف ثالثة، خشية رؤيتها مرة أخرى، فإن شقيقه هاري لديه وجهة نظر مختلفة لأنه لا يهتم. فكرة تكرار المقابلة.

وتابع المصدر “إدانة هاري لوسائل الإعلام هِيْ أكثر من إدانته للمقابلة نفسها، ويقال إنه لا يريد محو المقابلة حتى تظل خالدة تاريخيا، لأنه يعتقد ذلك، رغم أنها كذلك”. لقد ارتكبت خطأ، فهِيْ فِيْ النهاية لا تزال جزءًا من قِصَّة حياة والدتها الراحلة الأميرة “.

وفِيْ السياق ذاته، أشارت مصادر أخرى من القصر الملكي إلَّى أن المعلومات المتوفرة لديهم تدل على أنه لم يطلب أي من الأخوين وليام وهاري الإذن فِيْما يتعلق بمادة الفِيْلم المستخدمة فِيْ هذا الفِيْلم الوثائقي الجديد، والذي تم إنتاجه ليتم عرضه قريبًا. . عَنّْ حياة والدتها.

استخدمت مخرجة الفِيْلم مقطعًا مدته 5 دقائق من تلك المقابلة المثيرة التي أجرتها ديانا مع بشير فِيْ عام 1995، حيث كسرت صمتها فِيْما يتعلق بالعلاقة بين زوجها الأمير تشارلز وعشيقته كاميلا باركر بولز، حيث قال أحدهما نص فِيْ ذلك الوقت، “نحن 3 فِيْ هذا الزواج”، فِيْ إشارة إلَّى تضمين العلاقة التي كانت قائمة بين زوجها وكاميلا التي تزوجته فِيْما بعد.