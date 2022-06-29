انقلاب ضد المناخ.. أوروبا تعود إلَّى أقذر مصادر الطاقة فِيْ العالم

غادر قادة الدول السبع ألمانيا، وسط تأكيدات على أهمية المضي قدما فِيْ مكافحة تغير المناخ والحفاظ على الجدول الزمني للوصول إلَّى الحياد المناخي.

يوم الثلاثاء، شدد المستشار الألماني أولاف شولتز على هدف مجموعة السبع المتمثل فِيْ تقليل الاعتماد على النفط والغاز من روسيا، وتسريع التوسع فِيْ مصادر الطاقة المتجددة وحماية المناخ.

وقال شولز “نتفق جميعًا على أين يكَمْن المستقبل، ولا يتعلق الأمر بالغاز بالضبط … نتفق على أننا بحاجة إلَّى السعي وراء المزيد والمزيد من الطموح من أجل تحقيق أهدافنا المناخية”.

ومع ذلك، اتجهت ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وإيطاليا حتى الآن إلَّى تكثيف البحث عَنّْ مصادر بديلة لمصادر الطاقة الروسية، وخاصة النفط الخام والغاز الطبيعي.

هذا الأسبوع، عادت ألمانيا والعديد من جيرانها الأوروبيين إلَّى محطات الطاقة التي تعمل بالفحم من أجل الحفاظ على الاحتياطيات الثمينة من الغاز الطبيعي، وهِيْ خطوة بررتها الحكومة الألمانية على أنها مؤقتة، بعد أن خفضت روسيا صادراتها من الغاز فِيْ أعقاب غزو ​​أوكرانيا.

الفحم … أقذر مصدر للطاقة

الفحم أقذر بكثير من الغاز بالنسبة للخطط الوطنية لتغير المناخ، وينبعث منه الكثير من غازات الاحتباس الحراري، مما يؤدي إلَّى ارتفاع درجة حرارة المناخ عَنّْد حرقه.

أقرت الحكومة الألمانية تشريعًا جديدًا سيسمح للبلاد باستخدام 15 محطة طاقة تعمل بالفحم، وكان من المقرر إغلاقها جميعًا هذا العام أو العام المقبل.

وهذا يعَنّْي أن خطة التخلص التدريجي من استخدام الفحم فِيْ محطات الطاقة فِيْ أوروبا قد تم تعليقها إلَّى أجل غير مسمى، بينما توشك إيطاليا على إعلان حالة الطوارئ.

خفضت روسيا أو أوقفت بشكل كبير شحنات الغاز الطبيعي إلَّى العديد من الدول الأعضاء فِيْ الاتحاد الأوروبي، مما دفع بعقد اجتماعات حكومية طارئة ؛ يضع صناع القرار خططًا للحصول على الغاز خلال الشتاء القادم.

على الرغم من أنها ملتزمة رسميًا بخطتها للتوقف تمامًا عَنّْ استخدام الغاز الأحفوري بحلول عام 2030، إلا أن ألمانيا وفرنسا وهُولندا والنمسا قد غيرت مسارها حتى الآن منذ حرب روسيا فِيْ أوكرانيا.

التناقضات الألمانية

ومن المفارقات أن نائب المستشارة الألمانية ووزير الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي روبرت هابيك، وهُو عضو رفِيْع المستوى فِيْ تحالف 90 / الخضر، أعلن أن الحكومة تعيد تشغيل محطات الفحم المتقاعدة مرة أخرى وأن تجديد تخزين الغاز يمثل “أولوية قصوى “.

يهدف الاتحاد الأوروبي لملء احتياطيات الغاز إلَّى 90٪ على الأقل مع بداية ديسمبر 2022، وأشار إلَّى أن مستوى تخزين الغاز يصل إلَّى 56٪، وأشار إلَّى أن المقياس يجب أن يصل إلَّى 65٪ بحلول الأول من أغسطس وفِيْ مَوعِد أقصاه. 80٪ على الأقل بحلول الأول من أكتوبر.

فِيْ النمسا، حيث يعد الخضر أيضًا عضوًا صغيرًا فِيْ الائتلاف الحاكَمْ، جعلت الحكومة مرفق الطاقة الذي تسيطر عليه الدولة Verbund يعيد تشغيل مصنع الفحم فِيْ Melach.

يهدد التحول فِيْ سياسة الطاقة للاقتصادات الكبرى فِيْ أوروبا بعرقلة خطط التخلص التدريجي من الفحم على مستوى العالم.

ضغط أوروبي

ظل الاتحاد الأوروبي ومجتمع الطاقة يضغطان على حكومات غرب البلقان منذ سنوات للتوصل إلَّى خطط للتخلص التدريجي من الفحم، بينما يهدد خط أوروبا الصناعية اليوم بإنهاء الجهُود المبذولة لمكافحة تغير المناخ.

ذكرت رويترز أن محطات توليد الطاقة بالفحم فِيْ إيطاليا تتجه لزيادة الإنتاج ؛ ومما زاد الطين بلة، أن البلاد تعرضت لجفاف كبير، مما حد من الإنتاج فِيْ محطات الطاقة الكهرومائية.

أما الولايات المتحدة فتشهد اليوم طلباً غير مسبوق على المشتقات النفطية، فِيْ وقت تراجعت احتياطيات الطوارئ من الخام إلَّى أدنى مستوى لها منذ عام 1986، وهُو مؤشر على أن واشنطن تميل أيضاً إلَّى تأجيل خططها المناخية.