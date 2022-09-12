انقلاب فِيْ سوق العملات.. صعود اليورو وهبوط الدولار وسط حيرة الاسترليني

توقف صعود الدولار الأمريكي، مما أعطى اليورو فرصة لتحقيق بعض الأرباح، فِيْما استفاد الجنيه الإسترليني من التراجع الأخضر، لكنه ظل يتراجع أمام العملة الأوروبية.

قفز اليورو إلَّى أعلى مستوى له فِيْ أكثر من 3 أسابيع مقابل الدولار، بعد أن دافع مسؤولو البنك المركزي الأوروبي عَنّْ خطة لمزيد من التشديد النقدي.

كَمْا انخفض الدولار مقابل اغلب العملات الرئيسية باستثناء الين الياباني الذي يتعرض لضغوط.

ارتفع اليورو إلَّى أعلى مستوى له منذ 17 أغسطس الماضي، بنحو 1.5 فِيْ المائة إلَّى 1.0198 دولار، مسجلا ارتفاعا “قويا” من أدنى مستوى له فِيْ 20 عاما، عَنّْدما وصل إلَّى 0.9862 دولار الأسبوع الماضي، وفقا لمجلة فوربس.

وقالت جين فولي، رئيسة استراتيجية الصرف الأجنبي فِيْ “رابوبنك”، إن فرصة انخفاض بيانات التضخم فِيْ الولايات المتحدة، والتي عززت الأسْهُمْ أيضًا، “تجعل المستثمرين يبتعدون عَنّْ الدولار كَمْلاذ آمن”، على الرغم من أن هذه كانت على الأرجح فرصة لجني الأرباح.

وأضافت “طالما أن السوق تخشى المخاطرة أكثر من اللازم فِيْ العملات ذات المخاطر العالية، فإن الدولار سيبقى مرتفعا لمدة ستة أشهر أخرى أو نحو ذلك”.

كَمْا ارتفع اليورو مقابل الجنيه ليسجل 87.22 بنس يوم الاثنين وهُو أعلى مستوى منذ فبراير 2022.

مع تراجع الدولار خلال تعاملات يوم الاثنين، ارتفع الجنيه بنسبة 0.8٪ مقابل الدولار إلَّى 1.1678، ووصل الجنيه إلَّى أعلى مستوى له هذا الشهر فِيْ تعاملات لندن المبكرة، وهُو ما يمثل انتعاشًا طفِيْفًا عَنّْ أدنى مستوى سجله الأسبوع الماضي.

انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.67٪ إلَّى 108.25 نقطة – منخفضًا عَنّْ أعلى مستوى له فِيْ 20 عامًا عَنّْدما سجل 110.79 نقطة يوم الأربعاء الماضي.