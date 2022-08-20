انقلاب فِيْ عرش سوق السيارات العالمية.. صحوة “بي واي دي” تهز تسلا

يمكن أن تتغير صناعة السيارات مع تحول كبير فِيْ المشهد الكهربائي، وتتولى الشركات الصينية قيادة السوق من تسلا.

اليوم، تتطلع شركة BYD الصينية للهِيْمنة على السوق العالمي والصناعة من شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية Tesla.

صعود BYD

استحوذت Tesla ومديرها التنفِيْذي الشهِيْر، Elon Musk، على اهتمام المستثمرين والسائقين فِيْ جميع أنحاء العالم برؤيتها لمستقبل التنقل الكهربائي. لكن المؤسس والرئيس التنفِيْذي لشركة BYD الملياردير Wang Chuanfu يتنافس على تحويل شركته، التي تعد بالفعل أكبر صانع للسيارات الكهربائية فِيْ سوق الصين شديدة التنافس، إلَّى لاعب عالمي رئيسي فِيْ النقل الكهربائي بنهج مختلف تمامًا.

وإذا نجح مؤسس BYD فِيْ التوسع دوليًا، فِيْمكنه تحقيق مستوى من الاعتراف والحجم الذي استعصى على عدد لا يحصى من شركات صناعة السيارات الصينية الأخرى.

BYD هِيْ من نواح كثيرة عكس Tesla. بينما بدأ ماسك فِيْ بيع سيارات السيدان الفاخرة التي قد تكلف أكثر من ستة أرقام، ركز وانغ منذ البداية على تطوير سيارات بأسعار معقولة لسائقي الطبقة المتوسطة فِيْ الصين.

أيضًا، على عكس Tesla، التي لم تطلق بعد حافلة كهربائية وواجهت صعوبات فِيْ التعامل مع الشاحنات، تمتلك BYD مجموعة متنوعة من المركبات الكهربائية تشمل الشاحنات والرافعات الشوكية والحافلات.

فِيْ حين أن ماسك معاد للنقابات العمالية، فإن وانج لديه قوة عاملة نقابية فِيْ مصنعه فِيْ لانكستر، كاليفورنيا، والتي تصنع الحافلات فِيْ المقام الأول للسوق الأمريكية.

بناء سلاسل التوريد “المتجددة”

قد يمثل اعتماد BYD لنهج التكامل الرأسي فِيْ التصنيع أكبر اختلاف لها عَنّْ Tesla، وربما يمثل ميزة على Tesla وشركات صناعة السيارات الأقدم والتي تعمل بالكهرباء الآن. كان وانج من أوائل المدافعين عَنّْ هذه الاستراتيجية، وهُو خريج كيمياء من عائلة زراعية، لم يصنع المركبات فحسب، بل أنتج أيضًا أشباه الموصلات والبطاريات الخاصة به.

وهِيْ الآن ثالث أكبر منتج لبطاريات السيارات الكهربائية فِيْ العالم، وتستحوذ على 14٪ من السوق العالمية فِيْ هذا القطاع، بعد منافسيها الصينيين “أميبريكس تكنولوجيز المعاصرة” و “إل جي إنيرجي سوليوشنز” (إل جي) فِيْ كوريا الجنوبية. قال نائب الرئيس التنفِيْذي ليان يوبو فِيْ يونيو الماضي إن الشركة تستعد لبيع بطاريات لشركة تسلا.

أدى الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية إلَّى نقص الليثيوم، وهُو مادة أساسية فِيْ البطاريات. يعتمد وانغ الآن على المكاسب الناتجة عَنّْ بناء علاقات وثيقة مع منتجي المعادن الرئيسيين.

فِيْ مارس، وافقت BYD على استثمار حوالي 3 مليارات يوان (442 مليون دولار) فِيْ Chengxin Lithium Group، وهِيْ مورد له مشاريع فِيْ مقاطعة سيتشوان الصينية والأرجنتين وإندونيسيا.

من ناحية أخرى، ساعد اعتماد BYD على الذات فِيْ تجنب بعض الاختناقات فِيْ سلسلة التوريد التي أعاقت شركات صناعة السيارات الصينية الأخرى.

على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، سجلت BYD “زيادات مستمرة فِيْ المبيعات، بينما كان الآخرون يتأرجحون بين الزيادات والنقصان وفقًا للإمداد فِيْ سلاسل التوريد الخاصة بهم.

أسعار منافسة

إن فكرة إنتاج سيارات كهربائية جيدة التجهِيْز ورخيصة نسبيًا للجماهِيْر ليست شيئًا جديدًا. احتل ماسك عَنّْاوين الصحف فِيْ عام 2022 عَنّْدما قال إن تسلا يمكنها إطلاق سيارة بقيمة 25 ألف دولار فِيْ غضون ثلاث سنوات. لم ينجح الأمر أبدًا، وكرر ماسك تعهده فِيْ عام 2022. وقد أدى ذلك إلَّى خطط الشركة لإطلاق Tesla’s electric Everyman فِيْ وقت ما فِيْ عام 2023.

لكن فِيْ كانون الثاني (يناير) 2022، أخبر ماسك المستثمرين أن الشركة مشغولة للغاية بمشاريع أخرى للتركيز على إنتاج سيارة منخفضة التكلفة للجماهِيْر فِيْ الوقت الحالي.

تبلغ تكلفة أرخص سيارات تسلا حاليًا 46990 دولارًا فِيْ الولايات المتحدة و 280 ألف يوان مع دعم حكومي فِيْ الصين، أكبر سوقين للشركة.

على النقيض من ذلك، مع الدعم الحكومي، تبدأ أرخص سيارة كهربائية من BYD من 96000 يوان فقط.

يقع المقر الرئيسي لشركة BYD فِيْ مركز التكنولوجيا فِيْ Shenzhen، وتمثل BYD حوالي 26 بالمائة من مبيعات السيارات الكهربائية الجديدة فِيْ الصين، متقدمة بفارق كبير عَنّْ Tesla، التي تحتل المرتبة الثانية بنسبة 11 بالمائة، وفقًا لسيتي جروب.

بدأت BYD أيضًا بيع سيارتها الكهربائية ذات الدفع الرباعي Han فِيْ البرازيل، ودخلت فِيْ اتفاقيات مع شركاء لفتح وكلاء فِيْ أستراليا ونيوزيلندا، وكشفت مؤخرًا عَنّْ خطط لدخول العديد من البلدان بما فِيْ ذلك ألمانيا وإسرائيل وتايلاند.