انكَمْاش الاقتصاد الروسي 4% فِيْ الربع الثاني على أساس سنوي

وتراجع بنسبة 4٪ على أساس سنوي فِيْ الربع الثاني من العام الجاري بعد نمو 3.5٪ فِيْ الربع الأول.

ومن المتوقع أن الربع الأول، وهُو الأخير فِيْ نمو قوي، قبل أن يتعرض الاقتصاد الروسي لضربة من العقوبات الشاملة بعد قرار موسكو إرسال قوات إلَّى أوكرانيا فِيْ 24 فبراير.

وأضافت الوزارة أن تراجع الاقتصاد تعمق إلَّى 4.9٪ على أساس سنوي فِيْ يونيو، بعد انخفاض بنسبة 4.3٪ فِيْ مايو.

توقعت وزارة الاقتصاد الروسية انكَمْاش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.8٪ خلال عام 2022، فِيْ سيناريو أساسي، أو بنسبة 12.4٪ فِيْ ظل سيناريو أكثر تحفظا، وهُو دليل آخر على تأثير ضغوط العقوبات، بحسب “رويترز”. “.

تتماشى التوقعات المتحفظة مع توقعات وزير المالية السابق أليكسي كودرين، الذي قال فِيْ وقت سابق إن الاقتصاد يسير على طريق الانكَمْاش بأكثر من 10 فِيْ المائة هذا العام، وهُو أكبر انخفاض فِيْ الناتج المحلي الإجمالي الروسي منذ 1994.

كان صندوق النقد الدولي قد حذر من أن الاقتصاد الروسي سيعاني بشدة نتيجة العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، حيث سيتجاوز معدل التضخم فِيْ البلاد 20٪ هذا العام، وستنخفض موارد خزينتها. بقوة فِيْ المستقبل نتيجة تراجع صادراتها من النفط والغاز والتي تعوضها حاليا. إرتفاع الأسعار.