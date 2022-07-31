انكَمْاش غير متوقع لنشاط المصانع فِيْ الصين خلال يوليو

أظهر مسح رسمي يوم الأحد أنه تقلص بشكل غير متوقع فِيْ يوليو بعد التعافِيْ من عمليات الإغلاق المفروضة للحد من انتشار Covid-19 فِيْ الشهر السابق، حيث أثر ظهُور سلالات جديدة من الفِيْروس وتوقعات عالمية قاتمة على الشركات.

أظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي استقر عَنّْد 49 فِيْ يوليو، انخفاضًا من 50.2 فِيْ يونيو. تفصل علامة الخمسين نقطة الانكَمْاش عَنّْ النمو على أساس شهري.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تحسنًا طفِيْفًا إلَّى 50.4، وهُو تحسن هامشي لكنه لا يزال فوق حاجز 50 نقطة الذي يفصل الانكَمْاش عَنّْ النمو.

قال تشاو تشينغ خه، كبير الإحصائيين فِيْ المكتب الوطني للإحصاء، فِيْ بيان على موقع المكتب على الإنترنت “إن مستوى الرخاء الاقتصادي فِيْ الصين قد انخفض، ولا يزال أساس التعافِيْ بحاجة إلَّى التعزيز”.

وأضاف أن الانكَمْاش المستمر فِيْ الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل البنزين وفحم الكوك والمعادن، ساهم بشكل كبير فِيْ

انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي فِيْ يوليو.

وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج ثلاث نقاط ومؤشر الطلبات الجديدة بنحو نقطتين فِيْ يوليو، بينما انخفض المؤشر الفرعي للعمالة 0.1 نقطة.

انخفض مؤشر مديري المشتريات الرسمي غير التصنيعي فِيْ يوليو إلَّى 53.8 من 54.7 فِيْ يونيو. انخفض مؤشر مديري المشتريات الرسمي المركب، والذي يتضمن كلاً من النشاط التصنيعي والخدمي، إلَّى 52.5 من 54.1.

بالكاد نما الاقتصاد الصيني فِيْ الربع الثاني وسط عمليات إغلاق واسعة النطاق، لكن كبار القادة أشاروا مؤخرًا إلَّى أن سياسة عدم انتشار فِيْروس كورونا الصارمة ستظل أولوية قصوى.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية بعد اجتماع رفِيْع المستوى للحزب الشيوعي الحاكَمْ أن صانعي السياسة على استعداد لتخطي هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام البالغ “حوالي 5.5٪”.

فِيْ غضون ذلك، تعهدت مدينة شنتشن بجنوب الصين بـ “تعبئة جميع الموارد” للحد من انتشار فِيْروس كورونا، وأمرت بالتنفِيْذ الصارم للاختبارات وفحوصات درجات الحرارة وإغلاق المباني المتضررة التي انتشر فِيْها الفِيْروس.

كَمْا شددت مدينة تيانجين الساحلية، موطن المصانع المرتبطة بشركتي بوينج وفولكس فاجن، ومناطق أخرى القيود هذا الشهر لمكافحة تفشي الفِيْروس الجديد.

لاحظت مجلة (الاقتصاد العالمي) أن إجراءات الإغلاق كان لها تأثير على 41 ٪ من الشركات الصينية فِيْ يوليو، على الرغم من أن مؤشر الثقة فِيْ قطاع التصنيع قد ارتفع بشكل كبير من 50.2 فِيْ يونيو إلَّى 51.7 فِيْ يوليو.