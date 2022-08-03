انكَمْاش نشاط القطاع الخاص غير النفطي فِيْ مصر فِيْ يوليو

كشف مسح، اليوم الأربعاء، عَنّْ انخفاضه مرة أخرى فِيْ يوليو، ولكن بوتيرة أبطأ من أدنى مستوى له فِيْ عامين فِيْ يونيو، حيث استمر الطلب فِيْ التأثر بارتفاع التضخم والضغط على الإمدادات.

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز العالمي لمديري المشتريات فِيْ مصر بشكل طفِيْف إلَّى 46.4 من 45.2 فِيْ يونيو، ليظل دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل النمو عَنّْ الانكَمْاش. يوليو هُو الشهر العشرين على التوالي الذي سجل فِيْه المؤشر انخفاضًا.

وقالت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال “تراجع معدل الانكَمْاش منذ يونيو لكنه لا يزال حادًا، حيث وجد العديد من أعضاء اللجنة أن ارتفاع الأسعار أدى إلَّى انخفاض فِيْ إنفاق العملاء”.

وأضافت أنه بالإضافة إلَّى ضعف الطلب، واصل المستجيبون التأكيد على أن نقص المواد الخام حد من قدراتهم، وربطت هذا النقص وارتفاع التكاليف بوباء كورونا والحرب الروسية فِيْ أوكرانيا وقوة الدولار.

ذكرت وكالة ستاندرد آند بورز أن قطاعات التصنيع والتشييد وتجارة الجملة والتجزئة جميعها قد تعاقدت.

وانخفض معدل التضخم الأساسي إلَّى 13.2 بالمئة فِيْ يونيو من 13.5 بالمئة فِيْ مايو. وانخفض المؤشر الفرعي لأسعار الإنتاج إلَّى 64.1 من 72.0 فِيْ يونيو، بينما انخفض مؤشر تكلفة الشراء إلَّى 64.2 من 70.9.

واصل الإنتاج والطلبيات الجديدة فِيْ يوليو الانكَمْاش المستمر منذ ما يقرب من عام، لكن مؤشر الإنتاج تحسن إلَّى 43.6 من 41.3 فِيْ يونيو، وارتفع مؤشر الطلبات الجديدة إلَّى 43.1 من 41.9.

انخفض المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلَّى 56.1 من 63.7 فِيْ يونيو، مقتربًا من أدنى قراءة منذ أن تم تضمين هذه الفئة فِيْ المسح قبل 10 سنوات.