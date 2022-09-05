انكَمْاش نشاط القطاع الخاص غير النفطي فِيْ مصر للشهر 21 على التوالي

أظهر مسح يوم الاثنين، الحادي والعشرين على التوالي فِيْ أغسطس، وأن قطاع الأعمال يتخذ توقعات قاتمة للعام المقبل بسبب مخاوف العملة والحرب فِيْ أوكرانيا واختناقات الاستيراد.

تحسن مؤشر S&P العالمي لمديري المشتريات فِيْ مصر إلَّى 47.6 نقطة من 46.4 فِيْ يوليو، لكنه ظل أقل من خط 50.0 الذي يشير إلَّى النمو.

قال الاقتصادي ديفِيْد أوين من ستاندرد آند بورز جلوبال “أظهر قطاع الأعمال القليل من التفاؤل بشأن النشاط المستقبلي، مع انخفاض التوقعات إلَّى ثاني أدنى مستوى على الإطلاق”.

وأضاف أن “عدم اليقين فِيْ السياسة النقدية وضعف سعر الصرف والحرب المستمرة فِيْ أوكرانيا تعَنّْي أنه لا تزال هناك مستويات عالية من المخاطر على الاقتصاد للفترة المتبقية من عام 2022”.

أدى انكَمْاش الإنتاج فِيْ أغسطس إلَّى تمديد الانكَمْاش هناك إلَّى عام كامل، على الرغم من تحسن المؤشر الفرعي ذي الصلة إلَّى 45.8 من 43.6 فِيْ يوليو، وتحسن المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلَّى 45.1 من 43.1.

قالت شركة Standard & Poor’s Global إن هناك تقارير تفِيْد بأن نقص المعروض من المواد الخام أعاق الإنتاج الإجمالي فِيْ أغسطس، وتفاقمت بسبب لوائح الاستيراد الأخيرة والحرب فِيْ أوكرانيا.

انخفض المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلَّى 53.5 من 56.1 فِيْ يوليو، بالقرب من أدنى مستوى له على الإطلاق عَنّْد 52.5 ٪ المسجل فِيْ مارس وثاني أدنى مستوى فِيْ عقد منذ إدراج السؤال لأول مرة فِيْ الاستطلاع.