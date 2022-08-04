انهيار اثنتين من صوامع القمح في مرفأ بيروت

تعرضت صوامع قمح جديدة في مرفأ بيروت، اليوم الخميس، لانهيار جديد. وأعلنت سكاي نيوز عربية عن انهيار صومعتين قمح في ميناء بيروت.

مرفأ بيروت

انهار جزء من صوامع القمح في مرفأ بيروت ليلة الأحد الماضي، نتيجة الحريق الذي اندلع هناك منذ أكثر من 3 أسابيع.

تصاعد أعمدة الدخان

وبحسب سكاي نيوز عربية، أظهرت الصور لحظات انهيار الجزء الشمالي من الصوامع قبل أن تغطي كتلة ضخمة من الغبار المكان بعد الانهيار ؛ إلا أن الغبار الناتج عن الانفجار لم ينتشر إلى مناطق بعيدة، بل اقتصر على الصوامع، فيما لا تزال النيران مشتعلة بالداخل، مع تصاعد أعمدة الدخان من خلال الموقع الرسميك.

تحذير مسبق بانهيار صوامع مرفأ بيروت

ينص علي؛ حذر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي قبل أسبوع من مخاطر انهيار صومعة حبوب في مرفأ بيروت. بسبب استمرار الحريق واتساعه وسط حرارة الصيف وارتفاع نسبة الرطوبة. كما أشار ميقاتي إلى خطورة تكرار مأساة انفجار الميناء قبل عامين.

حريق جديد في مرفأ بيروت

تمثل صوامع القمح في مرفأ بيروت أزمة مستمرة. خاصة بعد أن اشتعلت النيران في إحدى حظائر المرفأ في الأسبوعين الماضيين.

اندلع الحريق أثناء عملية تخمير 800 طن من الحبوب في طقس شديد الحرارة، وانتشرت مساحته بعد أن وصل الحريق إلى بعض الكابلات الكهربائية بالميناء.

في تلك اللحظة أمر ميقاتي رجال الإطفاء ومتطوعي الحماية المدنية بمغادرة محيط الصوامع. حفاظًا على سلامتهم، تم أيضًا إصدار أمر بعدم الاقتراب من موقع الحادث.