انهيار الجزء الشمالي من صوامع مرفأ بيروت

أظهر مقطع فيديو متداول انهيار الجزء الشمالي من صوامع القمح في مرفأ بيروت. تأثرت بالنيران التي استمرت لأسابيع وتسببت في الانهيار التدريجي للصوامع.

وأظهر مقطع الفيديو انهيارا كاملا للجزء الشمالي من صوامع القمح في ميناء بيروت وتزايد الغبار وسط دعوات لسكان المنطقة لارتداء أقنعة.

منذ فترة … تداول فيديو عن الانهيار الكامل للجزء الشمالي من صوامع القمح في # مطار_بيروت.. وارتفع الغبار … وارتدى الجيران المحيطون أقنعة … كل ما تبقى من الرماد هو الجزء الجنوبي. pic.twitter.com/3C9tMyOiix

– سلمان عنداري (salmanonline) 23 أغسطس 2022

جدير بالذكر أن الحريق اندلع منذ أسابيع، وفي 31 تموز / يوليو سقط صومعتان بسبب الحريق وتخمر القمح.

تحذيرات انهيار الصومعة

حذر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في تموز الماضي من مخاطر انهيار صومعة حبوب في مرفأ بيروت. بسبب استمرار الحريق واتساعه وسط حرارة الصيف وارتفاع نسبة الرطوبة.

كما أشار ميقاتي إلى خطورة تكرار مأساة انفجار الميناء قبل عامين.

خطر انهيار الصوامع

وفي السياق ذاته، حذر وزير الاقتصاد في الحكومة اللبنانية المؤقتة، أمين سلام، من احتمال انهيار صوامع القمح التي اندلعت في المرفأ.

وقال في مؤتمر صحفي “النار ستستمر ما دامت هناك حبوب وتخمر، وما يحدث اليوم خطير، وإذا بقيت هذه المواد داخل الحظائر وتكررت الحرائق، فسيؤدي ذلك تلقائيًا إلى انهيارها. . . “

حريق متكرر في مرفأ بيروت

اندلع الحريق أثناء عملية تخمير 800 طن من الحبوب في طقس شديد الحرارة، وانتشرت مساحته بعد أن وصل الحريق إلى بعض الكابلات الكهربائية بالميناء.

في تلك اللحظة أمر ميقاتي رجال الإطفاء ومتطوعي الحماية المدنية بمغادرة محيط الصوامع. حفاظًا على سلامتهم، تم أيضًا إصدار أمر بعدم الاقتراب من موقع الحادث.