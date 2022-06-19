انهيار عقار البحر الأعظم وفاة سيدة وهذا سبب سقوطه

فوجئ كثير من الناس بانهيار عقار من طابقين للبحر الأعظم بمحافظة الجيزة ، ما أدى إلى خسائر مادية.

انهيار عقارات البحر العظيم

تلقت غرفة عمليات الطوارئ بمحافظة الجيزة بلاغاً من الأهالي يفيد بانهيار عقار مكون من طابقين بشارع البحر الأدهم.

توجهت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث ، تلتها سيارات الإسعاف ، وواصلت الغرفة نقل الجثث من تحت الممتلكات.

نجحت قوات الحماية المدنية في انتشال جثة امرأة من تحت أنقاضها المكونة من طابقين تحت أنقاض البحر الكبير.

وتتابع فرق الحماية المدنية وجود جهات أخرى من عدمه. وأمرت النيابة العامة بنقل جثة المرأة إلى مشرحة زينهم ، وتفويض الطاقم الطبي الشرعي للتوقيع على الكشف الطبي عليها وبيان سبب الوفاة.

سبب انهيار عقارات البحر الكبير

يعود سبب انهيار عقار البحر الكبير بالجيزة إلى حدوث ووجود تشققات في العقار المجاور للأرض.

وانهار الحمام الأول والمطبخ على الأرض قبل إخلاءهما.

ومن المقرر أن تستمع النيابة العامة لأقوال شهود العيان ، حيث استدعت عددا من الشهود لسماع أقوالهم بشأن انهيار العقار ووفاة المرأة.

وسرعان ما كثف المحققون جهودهم وأجروا التحقيقات اللازمة لمعرفة ملابسات الحادث.

وفي السياق ذاته ، أمر رئيس الحي الذي ينتمي إليه العقار بإخلاء عدد من العقارات المجاورة ، خاصة بعد حدوث تصدعات في عقار محاذ للأرض.

انهارت أرضية الحمام والمطبخ في الطابق الأول في الطابق الأرضي.