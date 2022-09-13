فيديو.. سبب انهيار مبنى سكني وسط العاصمة الأردنية، فجع الشعب الأردني مساء يوم الثلاثاء الثالث عشر من شهر سبتمبر على خبر انهيار مبنى سكني وسط العاصمة الأردنية أدى الى وقوع عدد كبير من الإصابات والقتلى، وحسب ما ورد من قبل وزارة الصحة بأن الحادث قد وقع في منطقة اللويبدة بعاصمة عمان، مما شكل اهتمام الكثير للتعرف على سبب انهيار مبنى سكني وسط العاصمة الأردنية.

انهيار مبنى سكني وسط العاصمة الأردنية

حسب ما ورد من قبل وكالات الإعلام الأردنية عصر يوم الثلاثاء عن وقوع مبنى ضخم جدا في مدينة عمان بمنطقة اللويبدة أدى الى وفاة شخص واصابة ستة اخرين حيث تم نقل كافة الإصابات والوفيات الى مستشفى لوزميلا القريب من الحادث،حيث قام بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني بزيارة المكان للإشراف على عملية الإنقاذ للتعرف على سبب انهيار مبنى سكني وسط العاصمة الأردنية.

رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة يصل إلى موقع انهيار إحدى العمارات في منطقة اللَّويبدة بعمَّان؛ للإشراف على عمليَّات الإنقاذ والإخلاء التي تقوم بها مرتَّبات الدِّفاع المدني والأجهزة المختصَّة. pic.twitter.com/DA5A93d1yK — Prime Ministry of Jordan (@PrimeMinistry) September 13, 2022

سبب انهيار مبنى سكني وسط العاصمة الأردنية

بعد إنهيار مبنى سكنية في العاصمة الأردنية باشرت طواقم الإسعاف سيارات الدفاع المدني لانتشال الضحايا والمصابين ، حيث اسفر على وفاة عامل واصابة ستة أشخاص آخرين بإصابات مختلفة حيث لا تزال السلطات تتعامل مع الحادث والبحث عن محاصرين تحت الأنقاض، حيث لم يتبين بعد سبب انهيار مبنى سكني وسط العاصمة الأردنية، حيث تعمل الطواقم الأردنية بكل امكانيتها لمعرفة سبب الحادث الأليم.

فيديو انهيار مبنى سكني وسط العاصمة الأردنية

نشر العديد من رواد منصات التواصل الإجتماعي العديد من مقاطع فيديو انهيار مبنى سكني وسط العاصمة الأردنية المؤلمة والتي تظهر فيها كمية الغبار الكثيف في المنطقة السكنية، وكمية الحطام والدماء على الأرض، حيث وجهت الجهات المختصة فتح تحقيق كامل للوقوف على أسباب انهيار المبنى.

ضجت منصات ووكالات التواصل الإجتماعي الفترة الأخيرة حول انهيار مبنى سكني وسط العاصمة الأردنية أدى الى وقوع عدد كبير من الضحايا والإصابات حيث لم يتم التعرف بعد عن سبب انهيار مبنى سكني وسط العاصمة الأردنية والجدير بالذكر بأن كافة الطاقم تسير على قدم وساق لانتشال المحاصرين داخل المبنى السكني بالأردن.