انهِيْار أسعار الذهب أمام قوة الدولار.. ما علاقة أسعار الفائدة

تراجعت أسعار الذهب اليوم بأكثر من 1٪ إلَّى أدنى مستوى لها منذ أبريل 2022

وذلك وسط تقويض جاذبية المعدن الأصفر نتيجة مجموعة من العوامل تبدأ من قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلَّى القلق من قيام الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة. تكرارا.

أسعار الذهب اليوم

وتراجع الذهب فِيْ التعاملات الفورية بنسبة 1.7 فِيْ المائة إلَّى 1642.79 دولار للأوقية بحلول الساعة 1058 بتوقيت جرينتش، واقترب من تسجيل ثاني تراجع أسبوعي على التوالي، بنسبة 1.8 فِيْ المائة. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلَّى 1672.10 دولار.

قال أولي هانسن، رئيس قسم السلع الأساسية “القوة المتجددة للدولار تدفع الذهب للانخفاض. لا تزال التوقعات قصيرة الأجل لسوق الذهب تواجه تحديات من قبل السوق التي تبحث عَنّْ ذروة فِيْ الدولار وفِيْ عائدات السندات على وجه الخصوص”. الإستراتيجية فِيْ ساكسو بنك.

وقفز الدولار 0.9 بالمئة إلَّى مستوى مرتفع جديد، وهُو أعلى مستوى فِيْ عقدين مقابل العملات المنافسة، مما يجعل الذهب أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى. وصل العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلَّى أعلى مستوى له فِيْ 11 عامًا.

أسعار الفائدة والذهب

ورفع عدد من البنوك المركزية، من إندونيسيا إلَّى النرويج، أسعار الفائدة يوم الخميس، متتبعة تأثير البنك المركزي الأمريكي، الذي رفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس.

على الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه وسيلة تحوط فِيْ أوقات عدم اليقين السياسي والاقتصادي، فإن رفع أسعار الفائدة يضعف جاذبيته لأنه لا يولد أي عائد.

أما بالنسبة للمعادن النفِيْسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة فِيْ المعاملات الفورية 3.3٪ إلَّى 19.01 دولارًا للأوقية، وهبط البلاديوم 3.6٪ إلَّى 2091.91 دولارًا. وتراجع البلاتين أيضا 2.7 بالمئة إلَّى 875.97 دولار. تتجه المعادن الثلاثة إلَّى تسجيل انخفاض أسبوعي.