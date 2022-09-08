انهِيْار الدينار التونسي أمام الدولار.. أزمة “خضراء”

أظهرت بيانات من البنك المركزي التونسي، اليوم الخميس، أن العملة التونسية، الدينار، تراجعت إلَّى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار.

وهذا يهدد بتآكل احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، وقد يزيد من تكلفة خدمة الدين ويوسع عجز الميزانية.

أدى ضعف الدينار إلَّى مزيد من التدهُور فِيْ القوة الشرائية للتونسيين.

وبحسب البنك المركزي، فقد تم تداول الدينار عَنّْد المستوى 3.225 مقابل الدولار أمس الأربعاء، بانخفاض نسبته 16 فِيْ المئة عَنّْ العام الماضي.

وبلغ سعر الدينار فِيْ مايو الماضي مستوى 3.101 للمرة الأولى تحت ضغط ارتفاع التضخم وتفاقم العجز التجاري والتداعيات الشديدة للأزمة الأوكرانية على المالية العامة.

ارتفع معدل التضخم السنوي فِيْ تونس فِيْ أغسطس إلَّى 8.6٪، وهُو أعلى مستوى منذ نحو ثلاثة عقود.