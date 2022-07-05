انهِيْار النفط واشعال الغاز.. ماذا يحدث فِيْ أسواق الطاقة

تراجعت أسعار النفط بشكل مفاجئ، وخسر خام برنت أكثر من 10 دولارات للبرميل خلال تعاملات يوم الثلاثاء، فِيْ حين ارتفعت أسعار الغاز.

وألقت بظلالها على مخاوف من حدوث ركود اقتصادي عالمي محتمل مما أدى إلَّى انخفاض الطلب على الخام بسبب مخاوف من تعطل الإمدادات.

ونزلت عقود خام برنت 10.77 دولار أو 9.5 بالمئة إلَّى 102.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 1543 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 9.30 دولار أو 8.6 بالمئة إلَّى 99.13 دولار للبرميل.

يأتي ذلك فِيْ ظل تحذيرات وكالة الطاقة الدولية من تعرض القارة الأوروبية لنقص حاد فِيْ إمدادات الغاز.

بالإضافة إلَّى ذلك، حذرت Citigroup فِيْ تقرير حديث لها من احتمال انخفاض أسعار النفط إلَّى مستويات تتراوح بين 65 دولارًا و 45 دولارًا للبرميل بحلول نهاية العام، إذا كان هناك ركود فِيْ الطلب فِيْ ظل ارتفاع الأسعار واشتعال التضخم الذي قد يؤدي إلَّى حالة من الركود.

أسعار الغاز مشتعلة

كَمْا قفزت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية خلال تعاملات الثلاثاء إلَّى أعلى مستوى لها فِيْ أربعة أشهر، بالتزامن مع إغلاق ثلاثة حقول نفط وغاز فِيْ النرويج بسبب إضراب العمال.

من ناحية أخرى، انخفضت إمدادات الغاز الروسي إلَّى أوروبا فِيْ ظل انقطاع خط أنابيب الغاز الرئيسي نورد ستريم 1 إلَّى ألمانيا وأوروبا، وسط أنباء عَنّْ استمرار انقطاع الإمدادات لتنفِيْذ أعمال الصيانة.

ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي فِيْ هُولندا لتسليم يوليو بنسبة 4٪ إلَّى 168.75 يورو للميجاوات، بعد أن وصلت إلَّى 175 يورو للميجاوات فِيْ التعاملات المبكرة، وهُو أعلى مستوى لها منذ أوائل مارس.

سيتي جروب تتوقع سقوط عَنّْيف

حذر بنك سيتي جروب المصرفِيْ الأمريكي فِيْ مذكرة أخيرة من احتمال حدوث انهِيْار فِيْ أسعار النفط العالمية وتراجع إلَّى 65 دولارًا للبرميل بنهاية العام الحالي، ثم إلَّى 45 دولارًا للبرميل العام المقبل، فِيْ حالة الطلب على تنهار الطاقة بسبب الركود الاقتصادي.

وقال المحللان فِيْ سيتي جروب فرانسيسكو مارتوتشيا وإد مورس إن هذه التوقعات تستند إلَّى عدم وجود أي تدخلات من قبل مجموعة أوبك بلس للدول المصدرة للنفط وتراجع الاستثمار فِيْ قطاع النفط.

سجلت أسعار النفط ارتفاعات كبيرة هذا العام بعد بدء الُغُزو الروسي لأوكرانيا أواخر فبراير، فِيْما تحاول البنوك الاستثمارية تحديد توقعاتها للعام المقبل فِيْ ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتزايد مخاطر الركود الاقتصادي.

ويقارن تقرير سيتي جروب الوضع الحالي بأزمة طاقة ضربت العالم فِيْ السبعينيات وأعقبها ركود اقتصادي أدى إلَّى انهِيْار أسعار النفط.

قرار من أرامكو

قررت أرامكو رفع سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفِيْف إلَّى آسيا للشهر الثاني على التوالي، إلَّى 9.30 دولارات للبرميل فوق متوسط ​​عمان / دبي لشهر أغسطس، بزيادة 2.80 دولار عَنّْ يوليو.

وحددت السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفِيْف لشحنات أغسطس آب إلَّى أوروبا مرتفعا 1 دولار بعلاوة 5.30 دولار للبرميل فوق خام برنت.

وقررت تثبيت سعر البيع الرسمي للشحنات إلَّى الولايات المتحدة بعلاوة 5.65 دولار للبرميل فوق مؤشر أرغوس.

جي بي مورجان لديها رأي مختلف

قال محللون فِيْ JPMorgan Chase إن سعر برميل النفط قد يتضاعف أكثر من ثلاثة أضعاف إذا قررت روسيا خفض إنتاجها وسط ارتفاع قياسي فِيْ أسعار الغاز.

كتب تحليل جيه بي مورجان فِيْ مذكرة حديثة أن السعر الحالي لبرميل النفط يبلغ حوالي 110 دولارات، لكن هذا قد يرتفع إلَّى 380 دولارًا للبرميل إذا خفضت روسيا الإنتاج.

وكتب محللون فِيْما وصفوه بأسوأ سيناريو “من المحتمل أن تنتقم الحكومة بقطع الإنتاج كوسيلة لإلحاق الأذى بالغرب”.

يحذر فِيْتول من مخاطر الطلب

حذر أكبر تاجر نفط مستقل فِيْ العالم من أن الارتفاع العالمي فِيْ تكاليف الوقود يؤثر سلبًا على الطلب، وقال مايك مولر، رئيس آسيا فِيْ مجموعة فِيْتول، إن المستهلكين تضرروا من ارتفاع أسعار البنزين والديزل ومنتجات بترولية أخرى.

وأضاف رئيس قسم آسيا فِيْ فِيْتول أن هناك دليلًا واضحًا للغاية على ضغوط اقتصادية من ارتفاع الأسعار، والتي يقول البعض إنها ستدمر الطلب، ليس فقط على النفط، ولكن أيضًا على الغاز الطبيعي المسال.

كارثة فِيْ أوروبا

تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تنخفض تدفقات الغاز من روسيا إلَّى أوروبا بنسبة 40٪ فِيْ عام 2022، مع ارتفاع واردات الغاز الطبيعي المسال، كَمْا تتوقع انخفاض الطلب على الوقود فِيْ أوروبا بنسبة 9٪ هذا العام إلَّى ما دون مستويات 2022.

وتتوقع الوكالة ضعف الطلب العالمي على الغاز الطبيعي خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع التأثير السلبي لارتفاع الأسعار والتهديد بمزيد من التخفِيْضات فِيْ الإمدادات الروسية على الاستهلاك.

وقالت الوكالة إن استهلاك الغاز قد يتراجع 0.5٪ هذا العام، بسبب تراجع النشاط الاقتصادي فِيْ آسيا والانخفاض الحاد فِيْ الطلب الأوروبي على الغاز.

وقالت الوكالة إن الأسعار القياسية الحالية وانقطاع الإمدادات يدمران سمعة الغاز الطبيعي كَمْصدر للطاقة موثوق به وبأسعار معقولة.

إضراب فِيْ النرويج والأزمة الليبية

ومن المتوقع أن يؤدي الإضراب العمالي فِيْ النرويج، الذي بدأ اليوم، إلَّى خفض إنتاج النفط والغاز بمقدار 89 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميًا، تزامنًا مع انقطاع الإمدادات الليبية فِيْ ظل الاضطرابات التي تشهدها البلاد.

بينما سيزداد الانخفاض غدًا، سينخفض ​​إنتاج النفط بمقدار 130.000 برميل يوميًا اعتبارًا من الأربعاء، وهُو ما يمثل حوالي 6.5 ٪ من إنتاج النرويج.

يتزامن ذلك مع تراجع الشحنات الروسية إلَّى آسيا بنسبة 15٪ للأسبوع الرابع على التوالي، لتصل إلَّى أدنى مستوى لها منذ 15 أبريل، حيث وصلت إلَّى 3.46 مليون برميل يوميًا حتى أوائل يوليو.