“انهِيْار الهلال بسبب الحرمان من التعاقدات”.. إيجالو يرد

أعرب النجم النيجيري أوديون إيغالو، مهاجم نادي الهلال، عَنّْ سعادته الكبيرة بفوز الفريق الأول لكرة القدم على الخليج.

وتغلب الهلال على الخليج بهدفِيْن دون رد فِيْ اليوم الأول من مسابقة دوري روشان السعودي، الموافق للموسم الرياضي 2022-2023.

اقرأ أيضا

جاهز | ديو من الهلال الى الاتحاد فِيْ “اكبر مفاجآت الميركاتو”

الفِيْفا يهدد بـ “إنهاء” مسيرة فهد المولد .. أخطر قرارات 2022

النصر يحرج الفرج ويصدم البلاد .. “فتنة فهد المولد براتب مجنون”

سجل القائد أوديون إيغالو قلب هجوم فريق كرة القدم الأول الذي تقدم بالثاني من قبل زميله المالي موسى ماريغا.

* تصريحات إغالو بعد فوز نادي الهلال

وأكد إيغالو فِيْ تصريحات متلفزة بعد المباراة أن بداية الموسم بـ “الفوز” ضرورية للغاية ؛ من أجل ثقة اللاعبين والجماهِيْر.

وبشأن تأثر الهلال سلبًا، فِيْ الموسم الرياضي الحالي 2022-2023، بعد حرمان فريق كرة القدم الأول من التعاقدات، نفى النجم النيجيري ذلك.

أنظر أيضا

بسبب الانتصار جلسة تصوير تكشف خطة “الاستغناء” عَنّْ الاتحاد يا حمدالله!

بعد عرض النصر والاتحاد “اشتباك عَنّْيف بين ثنائي البليحي والهلال”

واعتبر إيغالو أن نادي الهلال متكامل ويضم لاعبين أساسيين وبدلاء على نفس المستوى. قال “الفريق لا يحتاج إلَّى تغييرات”.

بعد فوزه بلقب الهداف مرة أخرى، أكد أوديون إيغالو أنه فاز بهذا اللقب الموسم الماضي، لكنه الآن سيبدأ من الصفر.