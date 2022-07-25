انهِيْار سهم ميتا ومارك زوكربيرج يغادر قائمة أغنى 10 مليارديرات

انخفض صافِيْ دخل Meta فِيْ الربع الأول من عام 2022 إلَّى 7.47 مليار دولار، انخفاضًا من 9.5 مليار دولار فِيْ الفترة المقابلة من عام 2022.

فقد رجل الأعمال الأمريكي مارك زوكربيرج “مؤسس فِيْسبوك” أكثر من نصف ثروته (53.3٪) منذ بداية العام الجاري، متأثراً بتراجع أسهم شركته “ميتا” فِيْ الأشهر الأخيرة، سواء لأسباب. المتعلقة بالشركة، أو كجزء من موجة الانخفاضات التي ضربت أسواق الأسْهُمْ، وخاصة التكنولوجيا. منها.

وانخفضت حصة ميتا، مالك فِيْسبوك، بشكل حاد خلال العام الماضي، وسط انهِيْار شبه جماعي لشركات التكنولوجيا.

وبحسب بيانات منفصلة لسهم ميتا جمعتها “العرب اليوم نيوز”، فقد انخفض السهم بنسبة 49.7 فِيْ المائة منذ بداية تعاملات العام الحالي حتى نهاية جلسة الجمعة الماضية، ما يعَنّْي أنه فقد نحو نصف قيمته السوقية.

افتتح تداول هذا العام عَنّْد 336.35 دولارًا للسهم من Meta، بينما أغلق تداول الجمعة الماضي عَنّْد 169 دولارًا تقريبًا للسهم، وفقًا لبيانات الأسْهُمْ فِيْ مؤشر بورصة ناسداك للتكنولوجيا.

وفِيْ تعاملات يوم 22 يونيو الماضي، سجل سهم شركة Meta أدنى مستوى له خلال عام 2022، مسجلاً نحو 155.85 دولاراً للسهم.

انخفض صافِيْ دخل Meta خلال الربع الأول من هذا العام إلَّى 7.47 مليار دولار، انخفاضًا من 9.5 مليار دولار فِيْ الفترة المماثلة من العام الماضي، وفقًا لإفصاح الشركة لبورصة ناسداك.

من المقرر أن تعلن Meta Platforms عَنّْ أرباحها فِيْ 27 يوليو، وسط توقعات بأن الشركة قد تفاجئ المتداولين بتراجع الأرباح مرة أخرى.

وفقًا لـ Bloomberg، اعتبارًا من 20 يوليو، قدم 31 محللاً تقديراتهم لنتائج Meta القادمة للربع الثاني من عام 2022. ويقدر إجمالي المبيعات بين 27.68 مليار دولار و 30.0 مليار دولار، بمتوسط ​​تقدير يبلغ 29.05 مليار دولار.

فِيْ نهاية الشهر الماضي، قال مؤسس شركة Meta، مارك زوكربيرج، إن الشركة تتوقع تباطؤًا اقتصاديًا كبيرًا، وستقلل بشكل كبير من عدد الأشخاص الذين توقعت سابقًا توظيفهم.

ألغت Meta عقدًا مع عمال الحراسة فِيْ مقرها فِيْ وادي السيليكون، والتي ستلغي مئات الوظائف فِيْ وقت لاحق من هذا الشهر.

أبلغت Meta، شركة إدارة المرافق ABM Industries، عَنّْ الإلغاء فِيْ منتصف يونيو، مع سريان التخفِيْضات اليوم، وفقًا للوثائق المقدمة إلَّى إدارة تطوير التوظيف فِيْ كاليفورنيا.

تأتي التخفِيْضات فِيْ الوقت الذي يواجه فِيْه نشاط الإعلان عبر الإنترنت فِيْ Facebook تباطؤًا بسبب ارتفاع التضخم والحرب فِيْ أوكرانيا وتغييرات الخصوصية فِيْ نظام التشغيل iOS من Apple.

وقالت ميتا فِيْ مايو إنها ستبطئ وتيرة التوظيف بعد توقع انخفاض محتمل فِيْ الإيرادات على أساس سنوي فِيْ الربع الثاني.

وفقًا لبيانات شبكة بلومبرج، انخفضت ثروة مارك زوكربيرج إلَّى حوالي 62.9 مليار دولار.