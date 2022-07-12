اهتمام برازيلي للتعاقد مع حارس اتحاد جدة

كشف تقرير صحفي برازيلي، عن وجود اهتمام من أحد أندية الدوري البرازيلي، بالتعاقد مع حارس مرمى لفريق كرة القدم الأول في اتحاد جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

البرازيلي بوتافوجو يريد التعاقد مع مارسيلو جروهي

وأكدت صحيفة “سوموس فاناتيكوس” البرازيلية أن نادي بوتافوجو البرازيلي أجرى اتصالات لضم مارسيلو جروهي حارس مرمى فريق اتحاد جدة الأول لكرة القدم.

يواجه بوتافوجو البرازيلي صعوبات في التعاقد مع حارس مرمى اتحاد جدة

وأشار إلى أن الراتب المرتفع لحارس الاتحاد يجعل الأمور صعبة على النادي البرازيلي.

فشل الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد جدة في إحراز لقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، حيث فاز بالمركز الثاني خلف الهلال.