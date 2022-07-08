اهتمام مصري إماراتي بالتعاقد مع العزوزي من الإفريقي التونسي

يحظى لاري العزوزي لاعب نادي الأفريقى التونسي لكرة القدم باهتمام من أحد أندية الدوري المصري لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أكدت الإذاعة التونسية “موزاييك” أن لاري العزوني، 28 عاما، لاعب وسط الفريق الأول لنادي الأفريقي التونسي، أصبح مرشحا للانتقال إلى الدوري الإماراتي.

كما أشار إلى وجود اهتمام من الأندية القطرية والمصرية بالتعاقد مع لاعب وسط للفريق الأول بالنادي الأفريقي التونسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يشار إلى أن دوري أدنوك للمحترفين “الدوري الإماراتي” سيبدأ موسمه الجديد في الثاني من سبتمبر المقبل، وتنتهي منافساته في 26 مايو من العام المقبل 2023.